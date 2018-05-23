Trump'ın damadı Kushner'e daimi gizlilik erişimi yetkisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in gizlilik erişimi yetkisinin daimi olacak şekilde iade edildiği bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, daha önce gizlilik erişimi izninin süresinin dolması nedeniyle gizlilik erişimi yetki seviyesi düşürülen Kushner'e bu yetkisinin daimi olacak şekilde iade edildiğini açıkladı.

"Çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye erişim yetkisi" ABD'de üst yetkililere, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sabıka soruşturmasından geçtikten sonra veriliyor.

Trump'ın göreve başladıktan sonra başdanışman olarak görevlendirdiği damadı Kushner, geçici gizlilik erişimi yetkisiyle çalışıyordu.

Yetkisinin süresi dolan Jared Kushner hakkında daimi erişim yetkisi verilmek üzere yürütülen FBI soruşturmasının kısa süre önce sonuçlandığı belirtildi.

Sabıka soruşturmasının bu kadar uzun zaman almasına, Kushner'in karmaşık finansal geçmişi ve yabancı ülkelerdeki temasları gerekçe gösterildi.