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Trump'ın damadı Kushner'e daimi gizlilik erişimi yetkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 23:26 | Son Güncelleme

Daha önce gizlilik erişim yetki seviyesi düşürülen ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'e bu yetkisinin daimi olacak şekilde iade edildiği bildirildi - Geçici gizlilik erişim yetkisinin süresi dolan Kushner hakkında daimi erişim yetkisi verilmek üzere yürütülen FBI soruşturmasının kısa süre önce sonuçlandığı belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in gizlilik erişimi yetkisinin daimi olacak şekilde iade edildiği bildirildi.

Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilileri, daha önce gizlilik erişimi izninin süresinin dolması nedeniyle gizlilik erişimi yetki seviyesi düşürülen Kushner'e bu yetkisinin daimi olacak şekilde iade edildiğini açıkladı.

"Çok gizli/hassas sınıflandırılmış bilgiye erişim yetkisi" ABD'de üst yetkililere, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) sabıka soruşturmasından geçtikten sonra veriliyor.

Trump'ın göreve başladıktan sonra başdanışman olarak görevlendirdiği damadı Kushner, geçici gizlilik erişimi yetkisiyle çalışıyordu.

Yetkisinin süresi dolan Jared Kushner hakkında daimi erişim yetkisi verilmek üzere yürütülen FBI soruşturmasının kısa süre önce sonuçlandığı belirtildi.

Sabıka soruşturmasının bu kadar uzun zaman almasına, Kushner'in karmaşık finansal geçmişi ve yabancı ülkelerdeki temasları gerekçe gösterildi.

Diğer taraftan, Kushner'in isminin 2016 başkanlık seçimi sürecinde Trump'ın kampanya yetkililerinin Rus yetkililerle yaptığı toplantılara karışmasının da FBI soruşturmasının uzun sürmesinde etkili olduğu iddia edildi.

New York Times gazetesine konuşan Kushner'in avukatı Abbe D. Lowell ise Rusya'nın ABD seçimlerine karışmasına ilişkin soruşturmayla FBI'ın Kusher'in geçmişine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ilişkili olmadığını ifade etti.

Jared Kushner'in gizlilik erişimi yetki seviyesi, Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin talimatı üzerine düşürülmüştü. Kelly, geçici gizlilik erişimi izinleri 1 Haziran 2017 tarihinden önce dolan Beyaz Saray yetkililerinin, daimi gizlilik erişimi yetkisi edinmemeleri durumunda bu yetkilerinin kaldırılması talimatı vermişti.

Kushner'in bazı ülkelerin hükümet yetkilileriyle temaslarının Beyaz Saray içinde endişe yarattığı iddia edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD FBI gizlilik erişim yetkisi Jared Kushner

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