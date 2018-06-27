Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisinden Türkiye açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile ABD'nin özellikle Münbiç merkezli iş birliğinin başarılı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

McGurk, toplantıda yaptığı konuşmada, kapsamlı bir şekilde DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un son faaliyetlerini anlattı.

ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, şu ifadeleri kullandı:

"NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Münbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş birliği için minnettarız."

DEAŞ'la mücadelenin son noktaya kadar sürdürüleceğini kaydeden McGurk, Suriye ve Irak'ta son kalan DEAŞ noktalarının da temizlenmesi için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.

Koalisyonun üst düzey yetkililerini bir araya getiren son toplantı, şubat ayında Kuveyt'te yapılmıştı.

