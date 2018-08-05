Trump'ın dış politika çelişkileri gözden kaçmıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın söyledikleri ile yönetiminin dış politikası arasındaki çelişkiler dikkatlerden kaçmıyor.

New York Times gazetesi, Trump'ın, yönetimiyle son bir haftada dış politikada düştüğü çelişkileri derledi.

John Hopkins Üniversitesi İleri Uluslararası Etütler Okulu Öğretim Üyesi Vali R. Nasr, gazeteye yaptığı açıklamada, "Başkanın söyledikleri ile yönetiminin söyledikleri arasında açık bir uyuşmazlık var ve bu hem dost hem de düşmanlar tarafından fark ediliyor." ifadelerini kullandı.

Mark Lander imzasıyla yayımlanan makalede, ABD'nin geçen hafta Rus bankalarına Kuzey Kore'ye yardım ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulamasına karşın, Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a mektup yollaması ve Philedelphia'daki mitingde Rusya soruşturması özel yetkili savcısı Robert Mueller'i hedef alması, yönetim ile başkan arasındaki çelişki olarak nitelendi.

ABD Kongresi ve istihbaratının, Rusya'nın kasım ayındaki ara seçimlere karışma ihtimali üzerinde durduğuna işaret edilen makalede, Trump'ın ise Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine karıştığı iddialarının düzmece olduğunu ve Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarının iyi olduğunu söylediği vurgulandı.