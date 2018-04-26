Trump'ın Dışişleri Bakanı adayı Pompeo Senato'nun onayını aldı

WASHINGTON (AA) - ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.
Trump'ın Rex Tillerson'un yerine aday gösterdiği Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oyla onaylandı.
Pompeo'nun oylamanın ardından yapılacak yemin töreni sonrası görevi devralması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığının Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı, Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor.
Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongre'de İstihbarat Komitesi üyeliği yapmıştı.
Ocak 2017'de Trump tarafından CIA'nın başına getirilen Pompeo, son atamayla Başkan Donald Trump tarafından Dışişleri Bakanı yapıldı.
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