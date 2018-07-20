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Trump'ın ekibinden Hamas'a baskı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:48 | Son Güncelleme

Trump'ın ekibinden Hamas'a baskı

KUDÜS (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın ortaklaşa kaleme aldıkları makalede Hamas yönetimi hedef alındı.

ABD'nin İsrail ve Filistin politikalarına yön veren Yahudi asıllı bu üçlünün Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi için bazı şartlar öne koşuldu.

"Filistinliler için yardım hazır. Her şey Hamas'a bağlı" başlığıyla yayınlanan makalede ortaya konan şartların başında Hamas'ın İsrail'in varlığını kabul etmesi gerektiği belirtilerek, "İsrail’in kurulmasından 70 yıl sonra, Hamas’ın İsrail’in varlığının kalıcı bir gerçek olduğunu kabul etmesi akıllıca olacaktır." denildi.

Makalede ayrıca Hamas'ın İsrail'e karşı düzenlediği iddia edilen saldırılardan vazgeçmesi ve 2014'te İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında Hamas tarafından esir alındığı iddia edilen 2'si asker 4 İsrail vatandaşının teslim edilmesi istendi.

"Yanlış kararlar" nedeniyle Filistin halkının çağın gerisinde kalmaya devam ettiği ileri sürülen yazıda, Hamas'ın bu şartları kabul etmesi halinde yapılacak yardımlar sayesinde hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin ekonomik şartlarının kısa bir sürede iyileşeceği iddia edildi.

"Eğer ki yardım etmemize izin verirlerse Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilerin ekonomik imkanlardan yararlanması ve bölgesel ekonomiyle bütünleşmemesi için hiçbir neden yok." ifadelerine yer verilen makalede, bölgede ekonomik iyileşmenin sağlanması halinde istikrarın da sağlanmasına yönelik katkıların artabileceği dile getirildi.

ABD'nin Filistin halkına en fazla maddi yardımda bulunan ülke olduğu hatırlatılan makalede, Hamas'ın uzlaşıya yanaşmaması durumunda Gazze'de yine felaket döngüsü yaşanabileceği belirtilerek, bölgede yaşayan Filistin halkı adeta üstü kapalı tehdit edildi.

-"ABD'li yetkililer İsrail'in sözcülüğünü yapıyor"

Makaleye tepki gösteren Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD'li yetkililerin İsrail'in görüşlerini benimsediği ve Hamas'a karşı saldırgan bir tavır besledikleri ifadelerine yer verilerek, "Kushner, Greenblatt ve Friedman tarafından kaleme alınan makale, ABD'li yetkililerin İsrail'in sözcülüğüne soyunduğunu gösteriyor." denildi.

- Trump'ın Filistin politikası Yahudilere emanet

ABD Başkanı Trump'ın Filistin politikasına yön verenlerin çoğunlukla Yahudi olması dikkati çekiyor. Bu kişilerin başında da Trump'ın damadı Jared Kushner geliyor.

New York'un önde gelen Yahudi ailelerinden birine mensup Kushner ,ABD yönetiminin İsrail-Filistin politikalarını belirlemede en etkili isimlerden biri olarak gösteriliyor.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliğinin 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşınma törenine de katılan Kushner'in Trump'ın elçilik kararını almasında büyük etkisi olduğu belirtiliyor.

Daha önce hiçbir diplomatik tecrübesi olmayan 36 yaşındaki Yahudi damadı Kushner’i işaret eden Trump, "Jared (Kushner) çok iyi bir çocuktur. İsrail ile kimsenin yapamayacağı anlaşmayı yapacaktır. Pazarlık yeteneği ona doğuştan verilmiş. Ortadoğu’da barışı Kushner sağlayamazsa hiç kimse sağlayamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın Filistin politikasına yön veren bir diğer önemli isim ise ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman. ABD'de aşırı sağ kanada yakın duran ve Yahudi bir aileden gelen Friedman'ın da ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasında etkili olan bir diğer isim olduğu dile getiriliyor.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a İsrail konusunda danışmanlık yapan Friedman, yaptığı bir açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimleri inşa etmesinin barışın önünde engel olmadığını" savunmuştu.

ABD Başkanının Filistin politikasına yön veren diğer bir isim ise Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt. New York'ta yıllarca Trump'ın avukatlığını yapan Greenblatt, Haredim Yahudisi bir aileden geliyor.

Washington yönetiminin İsrail ile gündelik iletişimini de organize eden isim olarak bilinen Greenblatt da Kushner gibi Filistin konusunda diplomatik bir tecrübeye sahip değil.

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump israil Jared Kushner

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