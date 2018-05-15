Trump'ın eşi Melania ameliyat oldu

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın, iyi huylu böbrek hastalığından dolayı operasyon geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Beyaz Saray'da Melania Trump'ın İletişim Direktörü Stephanie Grisham, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Melania Trump'ın iyi huylu böbrek hastalığı dolayısıyla operasyon geçirdiği belirtildi.
Operasyonun başarılı geçtiği ifade edilen açıklamada, Melania Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Başkent Washington yakınlarında Maryland eyaletinde yer alan Walter Reed Askeri Tıp Merkezinde ameliyat olan Trump'ın hafta boyunca burada kalacağı ve bu süre içerisinde tedavisinin tamamlanacağı ifade edildi.
Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa süre içerisinde hastaneye giderek eşini ziyaret edeceğini bildirdi.
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