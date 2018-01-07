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Trump'ın eski başstratejisti Bannon'dan geri adım

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

- ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki ilk yılını anlatan kitapta "Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması kapsamında sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Bannon, kendisine atfedilen sözlerden geri adım attı - Bannon, Trump'a olan desteğinin sarsılmaz, Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın ise iyi bir vatansever olduğunu belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın görevdeki ilk yılını anlatan bir kitapta "Trump'ın büyük oğlunu Rusya soruşturması ile ilgili olarak sert sözlerle eleştirdiği" belirtilen Beyaz Saray eski başstratejisti Steve Bannon, sözlerini düzeltti.

Konuyla ilgili ABD'de yayın yapan Axios adlı haber portalına yazılı açıklama gönderen Bannon, kendisine atfedilen sözlere açıklık getirdi ve gecikmiş cevabından dolayı özür diledi.

- "Trump Jr. iyi bir vatansever"

Açıklamasında Trump'a olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Bannon, Trump'ın oğlu ile ilgili olarak, "Babasına ve onun ülkeyi değiştiren ajandasına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. O iyi bir adam ve iyi bir vatansever." ifadesini kullandı.

Bannon, ayrıca başkanlık yarışında Demokratların adayı Hillary Clinton'ı yenebilecek tek Cumhuriyetçi adayın Trump olduğunu bildirdi.

Trump'ın eski başstratejisi Bannon'a dayandırılan bilgilerin de yer aldığı "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitap, Amerikan kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Kitapta Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile bazı Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşme için 'haince' ifadesini kullandığı belirtilmişti. Trump ise yazılı açıklamayla Bannon'a çıkışmış, "Kovulduğu gün sadece işini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle Bannon'a tepki göstermişti.

- Gündemi sarsan kitap

Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinden sonra yerleşkede yaptırdığı değişiklikler, yeme-içme alışkanlığı, televizyon izleme sıklığı ve toplantılara hazırlanma yöntemi gibi birçok kişisel bilginin de yer aldığı kitap 5 Ocak'ta raflardaki yerini almış ve ilk saatlerinde tükenmişti.

Trump, kitabın yazarı Wolff'un iddiaları ve paylaştığı anekdotlarla ilgili değerlendirmelerinde "kitabın uydurma iddialarla dolu olduğunu" savunmuştu. Ayrıca kitapta kendisine yöneltilen "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddiaları reddeden Trump, ABD'nin en iyi okullarından birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye Başkan seçildiğini dile getirmişti.

Trump'ın avukatları ise Başkan'ın onurunu zedelemek de dahil birçok ihlalden dolayı yazar ve yayınevi aleyhine dava açabileceklerini açıklamıştı.

(AA)

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