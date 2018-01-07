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Trump'ın Filistin'e "yardımları kesme" tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 02:03 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Filistin Başbakanı Hamdallah: - "ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidi, kabul edilmeyecek bir şantaj ve mültecilerin haklarını çiğneyen hukuksuz bir uygulamadır"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) yardımları kesme tehdidini, "kabul edilmeyecek bir şantaj ve mültecilerin haklarını çiğneyen hukuksuz bir uygulama" olarak nitelendirdi.

Beytüllahim'de Hristiyanların Noel Bayramı kutlaması çerçevesinde verilen resepsiyona katılan Hamdallah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a vekaleten yaptığı konuşmada, "ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidi, kabul edilmeyecek bir şantaj ve mültecilerin haklarını çiğneyen hukuksuz bir uygulamadır. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etme kararı alan ABD, suç ve ihlallerini daha fazla sürdürme konusunda cesaret kazandı." dedi.

Hamdallah, uluslararası topluma, "Filistin'in tarihi haklarını ve uluslararası kararları çiğneyen bu pervasızlığa son verilmesi için üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme" çağrısında bulundu.

UNRWA Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarında yaşayan yaklaşık 5,3 milyon Filistinli için yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceğinin sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de açıklamasında, "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar UNRWA'ya yardımları yapmayacağız." ifadesini kullanmıştı.

(AA)

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