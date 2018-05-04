Trump'ın Güney Kore'de ABD askerlerinin azaltılması talimatı verdiği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'deki ABD askerlerinin sayısının azaltılması talimatı verdiği iddiasını yalanladı.

Yonhap'ın haberine göre, Bolton'un ofisinden yapılan açıklamada, "New York Times haberi deli saçması. Başkan, Pentagon'dan Güney Kore'de konuşlu Amerikan güçlerinin sayısının azaltılması için seçenekler sunmasını istemedi." ifadesi kullanıldı.

New York Times'ın haberinde, Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşmenin arifesinde Savunma Bakanlığından "Güney Kore'deki ABD askerlerinin sayısının azaltılmasına ilişkin seçenekleri hazırlamasını" istediği savunulmuştu.

Haberde, asker sayısının azaltılmasının, planlanan Trump-Kim görüşmesinin "pazarlık konusu" olmadığına vurgu yapılırken, Koreler arasında bir barışın, Kore Yarımadası'nın güneyinde 20 binden fazla asker bulundurma ihtiyacını ortadan kaldıracağı belirtilmişti.

Asker sayısının azaltılması talimatının, Washington ve Seul yönetimleri arasında, yarımadada ABD askerlerinin muhafaza edilmesinin bedelinin paylaşılması üzerinde yürütülen müzakerelerle bağlantısı olduğu da ifade edilmişti.

Pentagon habere ilişkin açıklama yapmazken, ABD'nin Güney Kore'deki misyonuna sadık olduğunu bildirmişti.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Yoon Young-çan, Beyaz Saray'da kilit göreve sahip bir yetkilinin, New York Times'ın haberinin hiçbir biçimde gerçeği yansıtmadığını söylediği bilgisini vermişti.

