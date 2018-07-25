Trump'ın Hollywood Şöhretler Kaldırımı'ndaki yıldızına saldırı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda (Walk of Fame) bulunan yıldızı yine tahrip edildi.
Hollywood'da ünlülerin yıldızlarının yer aldığı Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan Trump'ın yıldızı, bu kez kazma darbesiyle parçalara ayrıldı.
Los Angeles polisi olayın sabah erken saatlerinde meydana geldiğini ve vandallıkla suçlanan saldırganın gözaltına alındığını bildirdi.
Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda Dolby Theatre'a yakın bir konumda bulunan ve daha önce de farklı kişilerce hedef alınan yıldız, Donald Trump'ın NBC'de yayınlanan ve bir dönem büyük başarı sağlayan "Apprentice" (Çırak) adlı televizyon şovundan dolayı 2007 yılında yerleştirilmişti.
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