Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen kadına ödeme yapılması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, geçmişte ilişki yaşadığı iddia edilen Stephanie Clifford adlı bir kadına seçimlerden önce "susması karşılığında" ödeme yapıldığını ilk kez kabul etti.
Trump'ın 2006 yılında ilişki yaşadığı öne sürülen kadınla ilgili tartışmalar Amerikan kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Daha önce ödemeyle ilgili herhangi bir bilgisi olmadığını belirten Trump, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada Clifford ile ilişki iddialarını reddederken bu kişiye ödeme yapıldığını kabul etti ancak ödeme için başkanlık kampanyası fonlarının hiçbir şekilde kullanılmadığını savundu.
Başkan Trump'ın dün ilk kez Twitter hesabından söz konusu kadına "ödeme yapıldığını" kabul etmesinin ardından, Trump'ın yeni avukatı Rudy Giuliani de söz konusu ödemenin başkanlık kampanya fonlarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ileri sürdü.
- "Trump'ın bilgisi yoktu"
Amerikan Fox News kanalına konuşan Giuliani, kamuoyunda Stormy Daniels olarak bilinen Clifford'a Trump'ın doğrudan bilgisi dahilinde olmadan ödeme yapıldığını ve söz konusu ödemenin kaynaklarının seçim kampanya fonlarının dışında olduğunu ifade etti.
Giuliani, Trump'ın 10 gün önceye kadar anlaşmanın ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmadığını öne sürdü ve söz konusu anlaşmanın, "Trump'ın ailesini koruma çabası" çerçevesinde kişisel nedenlerle yapıldığını kaydetti.
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da günlük basın brifinginde, Giuliani ve Trump'ın son açıklamalarının sorulması üzerine, hukuki ihtilaf devam ettiği için şu aşamada yorum yapamayacağını belirtti.
- FBI'dan Cohen'in ofisine baskın
Trump'ın avukatlarından Michael Cohen'in, 2016 yılında seçimlerden hemen önce Clifford'a "sus payı" olarak 130 bin dolar verdiği ortaya çıkmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iki hafta önce Cohen'in ofisine baskın yaparak Clifford'la ilgili belgelere ve diğer bazı dosyalara el koymuştu.
Clifford, Kasım 2016 seçimlerinin hemen öncesinde ekim ayında imzaladığı gizlilik anlaşmasının geçersiz ilan edilmesi ve ayrıca hakaret davası olmak üzere Trump'a karşı iki ayrı dava açmıştı.
Amerikan medyasında ve kamuoyunda, Clifford'a yapılan ödemenin seçim kampanya kurallarını ihlal edip etmediği tartışmaları devam ediyor.
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