Raporda, Irak ve Suriye’de DEAŞ, Yemen’de Arap Yarımadası El Kaidesi, Afganistan’da ise Taliban ve DEAŞ’a karşı yapılan operasyonların mercek altına alındığı belirtilirken, Yemen ve Somali’de yapılan saldırılarda sivil kayıplar olduğuna ilişkin ihbarların “güvenli" bulunmadığı savunuldu. Raporda ayrıca, 450’den fazla sivil kayıp ihbarına ilişkin incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

- Ortadoğu ve Afganistan'da saldırılar arttı

Rapora göre, Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk yılında ABD’nin Afganistan, Libya, Suriye, Yemen ve Somali’de saldırıları artarken, Libya’daki saldırı sayısı düştü. 2016 yılında bin 337 saldırı düzenlenen Afganistan’da geçen yıl bu sayı 4 bin 361'e çıktı. Bir önceki yıl 30 bin 743 saldırının düzenlendiği Irak ve Suriye’de ise 2017 yılında 39 bin 577 saldırı gerçekeştirildi.

Rapor, eski Başkan Barack Obama’nın 2016 yılında çıkardığı bir başkanlık kararnamesi gereğince hazırlanıyor ve bunun her yıl 1 Mayıs'ta kamuoyuna açıklanması gerekiyor.

- Sivil kayıp rakamlarında soru işaretleri

Öte yandan Pentagon’un sivil kayıp raporundaki rakamın, aynı bölgede faaliyet gösteren bağımsız sivil toplum kuruluşlarının ve ABD öncülüğündeki koalisyonun sivil kayıp rakamlarından az olması soru işaretlerine neden oldu. Özellikle bağımsız kaynaklar ile ABD'nin açıkladığı rakamlar arasındaki farkın çok büyük olması, "ABD’nin sivil kayıp sayılarını gerçekte olduğundan daha düşük gösterdiği" yorumlarına yol açıyor.