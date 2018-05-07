Trump'ın İran anlaşmasını itibarsızlaştırmak için İsraillilerle anlaştığı iddiası

İsrailli şirketle yapılan anlaşmanın detayları konusunda bilgi sahibi olduğunu ileri süren kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekibinin bu kişilerin "açığını ortaya çıkararak" bizzat anlaşmayı itibarsızlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.

Haberde, Trump ekibinin, nükleer anlaşmanın imzalanmasında kilit rol oynayan Obama yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl hakkında suçlayıcı kanıtlar ve bağlantılar bulunması için şirketle anlaştığı iddia edildi.

İngiliz Observer gazetesi, Trump ekibinden bazı isimlerin, ABD Başkanı'nın geçen yıl mayıs ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı ziyaret sonrasında, İsrailli özel bir istihbarat şirketiyle temas kurduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD öncülüğündeki uluslararası güçler arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı itibarsızlaştırmak için anlaşmanın hayata geçirilmesinde kilit rol oynayan Obama yönetimindeki bazı isimleri suçlayıcı kanıtlar bulmak üzere İsrailli bir özel istihbarat şirketiyle anlaştığı öne sürüldü.

Observer muhabirlerinin edindiği belgelerde, İsrailli istihbarat şirketinin kendi araştırmacılarına verdiği yazılı talimatlarda Rhodes ve Kahl'ın siyasi kariyerlerinin ve özel hayatlarının araştırılması, kişisel ilişkilerinin, İran'a yakın lobi odaklarıyla bağlantıları olup olmadığının ve barış anlaşmasından herhangi bir kişisel ve siyasi fayda sağlayıp sağlamadıklarının araştırılmasını istediği ileri sürüldü.

İstihbaratçılardan ayrıca, önde gelen İran kökenli Amerikan vatandaşları ile anlaşmayı destekleyen New York Times, MSNBC, Vox ve Haaretz gibi yayın organlarından Rhodes ve Kahl ile yakın ilişkilerdeki gazetecilerle temas kurarak anlaşmaya medyada destek sağlamak için herhangi bir hassas istihbaratın yasa dışı paylaşılıp paylaşılmadığını araştırılmaları istendiği belirtildi.

Trump ekibinin İsrailli şirketle temasını ve özel istihbaratçılara sunulan plan taslağını haber kaynakları doğrulasalar da bu plan doğrultusunda ne kadar süre ne boyutta çalışmalar yürütüldüğü ve ne sonuç alındığı bilinmiyor.