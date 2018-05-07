Trump'ın İran anlaşmasını itibarsızlaştırmak için İsraillilerle anlaştığı iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ABD öncülüğündeki uluslararası güçler arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı itibarsızlaştırmak için anlaşmanın hayata geçirilmesinde kilit rol oynayan Obama yönetimindeki bazı isimleri suçlayıcı kanıtlar bulmak üzere İsrailli bir özel istihbarat şirketiyle anlaştığı öne sürüldü.
İngiliz Observer gazetesi, Trump ekibinden bazı isimlerin, ABD Başkanı'nın geçen yıl mayıs ayında İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı ziyaret sonrasında, İsrailli özel bir istihbarat şirketiyle temas kurduğunu yazdı.
Haberde, Trump ekibinin, nükleer anlaşmanın imzalanmasında kilit rol oynayan Obama yönetiminde Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes ve Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl hakkında suçlayıcı kanıtlar ve bağlantılar bulunması için şirketle anlaştığı iddia edildi.
İsrailli şirketle yapılan anlaşmanın detayları konusunda bilgi sahibi olduğunu ileri süren kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ekibinin bu kişilerin "açığını ortaya çıkararak" bizzat anlaşmayı itibarsızlaştırmayı amaçladığı ifade edildi.
Observer muhabirlerinin edindiği belgelerde, İsrailli istihbarat şirketinin kendi araştırmacılarına verdiği yazılı talimatlarda Rhodes ve Kahl'ın siyasi kariyerlerinin ve özel hayatlarının araştırılması, kişisel ilişkilerinin, İran'a yakın lobi odaklarıyla bağlantıları olup olmadığının ve barış anlaşmasından herhangi bir kişisel ve siyasi fayda sağlayıp sağlamadıklarının araştırılmasını istediği ileri sürüldü.
İstihbaratçılardan ayrıca, önde gelen İran kökenli Amerikan vatandaşları ile anlaşmayı destekleyen New York Times, MSNBC, Vox ve Haaretz gibi yayın organlarından Rhodes ve Kahl ile yakın ilişkilerdeki gazetecilerle temas kurarak anlaşmaya medyada destek sağlamak için herhangi bir hassas istihbaratın yasa dışı paylaşılıp paylaşılmadığını araştırılmaları istendiği belirtildi.
Trump ekibinin İsrailli şirketle temasını ve özel istihbaratçılara sunulan plan taslağını haber kaynakları doğrulasalar da bu plan doğrultusunda ne kadar süre ne boyutta çalışmalar yürütüldüğü ve ne sonuç alındığı bilinmiyor.
Habere göre, planın Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki nükleer anlaşmayı itibarsızlaştırmaya yönelik daha geniş bir planın parçası olup olmadığı veya başta anlaşmayı imzalayan eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry olmak üzere başka yetkililerin araştırılıp araştırılmadığı da belirsizliğini koruyor.
Bu arada gizli soruşturmaya konu olan Rhodes, hakkında böyle bir kampanyanın yürütüldüğünden haberi olmadığını belirterek, "Haberim yoktu ama ne yazık ki şaşırdığımı söyleyemem. Bir kişiye Beyaz Saray yetkilisi olarak konumunun gereği profesyonel sorumluluklarını yerine getirdiği için çamur atmaya çalışmak ürkütücü şekilde otoriter bir tavır." ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın odağındaki diğer isim Kahl, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yapımcı Harvey Weinstein'ı cinsel tacizle suçlayan kadınları takibe aldığı iddia edilen "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin kendisini ve eşini takibe aldığının anlaşıldığını kaydetti.
Trump göreve geldiğinden bu yana "tarihin en kötü anlaşması" dediği İran ile yapılan anlaşmayı iptal etmek niyetini sıkça dile getiriyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu da geçen hafta yaptığı açıklamada, Tahran'ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya aykırı olarak nükleer silah kapasitesini gizli geliştirmeyi sürdürdüğü savunmuştu.
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