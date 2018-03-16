Trump'ın McMaster'ı değiştireceği iddiası

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için yeni adaylar hakkında rapor düzenlemesi için Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi görevlendirdiği iddia edilirken, kimi medya kuruluşları bu iddianın doğru olmadığını ve Donald Trump'ın Kelly'yi de göndermeye hazırlandığını yazdı.

Beyaz Saray'da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Başkan Trump'ın Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiği, sadece muhtemel adaylarla ilgili araştırma yaptırdığı ve değişim için doğru zamanı beklediği iddia edildi.

Sanders, "Şimdi Başkan ve General McMaster ile görüştüm. Haberlerin aksine iyi bir çalışma ilişkisine sahipler ve Ulusal Güvenlik Konseyinde herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Sarah Sanders'ın açıklamasına rağmen Amerikan medyasında yer alan "McMaster gönderilecek" iddiaları devam etti. Medyada muhtemel adaylar arasında eski ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton ve halen Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) görev yapan Keith Kellogg isimleri öne çıktı.

ABD Başkanı Trump, geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son vermiş ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'yu seçtiğini açıklamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017 tarihinde görevinden istifa etmiş, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmişti.