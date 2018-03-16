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Trump'ın McMaster'ı değiştireceği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 19:19 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral McMaster'ın görevine son vereceği iddia edildi - Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, iddiaları yalanladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster'ın görevine son verme kararı aldığı iddia edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise iddiaları yalanladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı Beyaz Saray'dan göndermeye hazırlanıyor.

Beyaz Saray'da adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Başkan Trump'ın Herbert Raymond McMaster konusunda net olarak karar verdiği, sadece muhtemel adaylarla ilgili araştırma yaptırdığı ve değişim için doğru zamanı beklediği iddia edildi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için yeni adaylar hakkında rapor düzenlemesi için Özel Kalem Müdürü John Kelly'yi görevlendirdiği iddia edilirken, kimi medya kuruluşları bu iddianın doğru olmadığını ve Donald Trump'ın Kelly'yi de göndermeye hazırlandığını yazdı.

- Beyaz Saray'dan yalanlama

Öte yandan, Twitter hesabından bir açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, McMaster'ın gönderileceği iddialarını yalanladı.

Sanders, "Şimdi Başkan ve General McMaster ile görüştüm. Haberlerin aksine iyi bir çalışma ilişkisine sahipler ve Ulusal Güvenlik Konseyinde herhangi bir değişiklik yok." ifadelerini kullandı.

Sarah Sanders'ın açıklamasına rağmen Amerikan medyasında yer alan "McMaster gönderilecek" iddiaları devam etti. Medyada muhtemel adaylar arasında eski ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi John Bolton ve halen Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) görev yapan Keith Kellogg isimleri öne çıktı.

ABD Başkanı Trump, geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevine son vermiş ve yerine ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo'yu seçtiğini açıklamıştı.

Başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2017'de oturan Trump'ın ilk Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya soruşturmasıyla ilgili olarak "yalan söylediği" gerekçesiyle 13 Şubat 2017 tarihinde görevinden istifa etmiş, onun yerine Herbert Raymond McMaster getirilmişti.

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