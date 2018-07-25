Trump'ın Özel Temsilcisi McGurk Ürdün'de

AMMAN (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi'nin başkent Amman'daki makamında gerçekleşen görüşmede, terörle mücadelede son gelişmeler ele alınarak, uluslararası koalisyon güçlerinin terör güçlerine karşı elde ettiği başarının önemine vurgu yapıldı.

Görüşmede, başta güneydeki durum olmak üzere Suriye kriziyle ilgili gelişmeler ve siyasi çözüm amacıyla yürütülen uluslararası çabalar da masaya yatırıldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, ülkesinin, teröristleri ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası çabalarda aktif bir ortak olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Safedi, Suriye'deki krizin Suriye halkının kabul edeceği, ülkenin birliğini koruyacak ve Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesine izin verecek olan güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde çözülmesinin önemine vurgu yapı.

Bakan Safedi, böyle bir çözüme ulaşmanın, terör örgütü DEAŞ mensuplarına karşı elde edilen askeri zaferi pekiştirmek ve teröristlerin yeniden örgütlenmelerini engellemek için çok önemli olduğunu aktardı.

Özel Temsilci McGurk de Ürdün'ün terörle mücadelede oynadığı rolün yanı sıra karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklara rağmen Suriyeli mülteci yükünü taşıma konusundaki etkinliğinden övgüyle söz etti.

