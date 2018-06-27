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Trump'ın seyahat yasağı New York'ta protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 07:34 | Son Güncelleme

Amerika Anayasa Mahkemesi'nin Trump'ın 7 ülkeye seyahat yasağı getirme kararını onaylaması New York'ta yaşayan müslümanlar ve onlara destek veren gruplar tarafından protesto edildi

NEW YORK (AA) - ABD Anayasa Mahkemesi'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik gerekçesiyle 5'i müslüman 7 ülkeye seyahat yasağı getirme kararını onaylaması New York'ta düzenlenen geniş katılımlı gösteri ile protesto edildi.

New York Foley Square meydanında düzenlenen protesto gösterisine, aralarında Amerika'nın önde gelen müslüman hakları savunucusu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nin (CAIR) de bulunduğu, farklı dini ve etnik grupları temsil eden yaklaşık 80 sivil toplum örgütüne mensup yüzlerce kişi katıldı.

Müslüman toplumu ve onlara destek veren gruplardan oluşan protestocular, ellerinde taşıdıkları 'Yasaklara Hayır!', 'Beyaz Saray'da Nazilere Hayır' yazılı pankartlar ve 'Hepimiz müslümanız', 'Bu sokaklar kimin? Bu sokaklar bizim' sloganlarıyla Trump hükümetine ve göçmen politikalarına tepki gösterdi.

New York Belediyesi kamu avukatı Letitia James, Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın seyahat yasağını onaylamasını, "Burada sorun müslümanlar değil, sorun mülteciler değil. Sorun nefrettir. Bu bir beyaz ırkçılıktır. Biz bu değiliz." sözleriyle eleştirdi.

- "Bunun adı faşizmdir"

Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer da "Yüksek Mahkeme'nin verdiği karardan dolayı tarif edilemeyecek bir şekilde öfkeliyiz. Bu karar tamamen yanlıştır. Mahkeme geçmişte de bir çok yanlış kararlar almıştır, şimdi aldığı karar da tamamen yanlıştır. Biz bununla mücadeleye devam edeceğiz, asla yorulmayacağız." diye konuştu.

Trump'ın başkanlığı devraldığı Ocak 2017'de müslüman ve göçmenlere yönelik politikalarına karşı Washington'da geniş katılımlı bir kadın yürüyüşü organize ederek adını duyuran eski Arap Amerikan Derneği Başkanı siyasi aktivist Linda Sarsour da "Bugün burada hiç bir pişmanlık duymayan bir müslüman olarak bulunuyorum. Yüksek Mahkeme'nin aldığı karar umurumda değil. Çünkü geçmişte Amerika'daki Japon toplama kamplarının, köleliğin kanuni olduğunu söyleyerek yanlış kararlar veren mahkeme de yine bu mahkemeydi. Bu yönetim beyaz ırkçılığı bir bir hayata geçiriyor. Bunun adı faşizmdir." şeklinde konuştu.

- Mahkeme, kararı 5'e karşı 4 oyla almıştı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın aralarında müslüman bazı ülkelerin de olduğu 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağını, 5'e karşı 4 oyla onaylayarak Amerikan Anayasası'na uygun bulduğunu açıklamıştı.

Kararın ardından Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi Trump seyahat yasağını uygun buldu. Wow!" ifadelerini kullanmıştı.

New York Valisi Andrew Cuomo, "İnanıyoruz ki New York'taki çeşitliliğimiz bizim en büyük gücümüz ve biliyoruz ki, bu ülkenin yerlileri dışında, hepimiz bir yerlerden geldik." sözleriyle karara tepkisini gösterirken havalanlarında göçmenlik nedeniyle tutuklananlar için ücretsiz hukuki yardım yapılacağını duyurmuştu.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise Anayasa Mahkemesi'nin kararı "Ulusal güvenlik maskesi altında kurumsallaşmış İslamofobinin desteklenmesidir" ifadeleriyle eleştirmişti.

ABD Başkanı Trump göreve geldikten bir hafta sonra İran, Suriye, Libya, Yemen, Somali, Çad ve Kuzey Kore'nin bulunduğu 7 ülkeye seyahat yasağı getirmiş, kararın geniş kitlelerce havalimanlarında protesto edilmesi üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra '"yükümlülüklerini yerine getirdiği" gerekçesiyle Çad listeden çıkarılmış, seyahat yasağı hafifletilerek güncellenmiş ve tekrar yürürlüğe konmuş ancak Hawai ve Maryland eyaletindeki federal hakimlerin ulusal çapta yürürlüğün durdurulması kararı engeline takılmıştı.

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