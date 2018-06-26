Trump'ın seyahat yasağı protesto edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplanan yüzlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği seyahat yasağını onaylayan mahkemeyi protesto etti.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Yüksek Mahkeme, geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu.

Trump yönetiminin, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 5 ülke ile Kuzey Kore ve Venezuela'yı kapsayan seyahat yasağını Anayasaya uygun bulan Yüksek Mahkeme, yüzlerce Amerikalı Müslüman ile onlara destek veren farklı din ve etnik kökenden Amerikalı tarafından protesto edildi.

"Duvara hayır, yasağa hayır", "Seyahat yasağına hayır", "Demokrasiye evet, yasağa hayır" ve "Yahudiler sizinle" gibi pankartlar taşıyan kalabalık grup, Trump yönetimi ve Yüksek Mahkeme aleyhinde sloganlar attı.

Öte yandan ABD'deki en önemli Müslüman hakları savunucusu sivil toplum örgütü olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu seyahat yasağı sert bir dille eleştirildi. Açıklamada, söz konusu yasağın ve Yüksek Mahkeme kararının Amerikan değerleriyle örtüşmediğine dikkat çekildi.