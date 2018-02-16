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Trump'ın seyahat yasağı yine yargıya takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 07:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı Virginia federal temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu - Mahkeme, söz konusu yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın eylül ayında açıkladığı ve 8 ülkeyi kapsayan son seyahat yasağı temyiz mahkemesi tarafından "anayasaya aykırı" bulundu ve "İslam'ı lekelemeye yönelik" bir adım olarak nitelendirildi.

Virginia federal temyiz mahkemesi, Trump'ın son seyahat yasağını anayasaya aykırı bulduğunu açıkladı.

Mahkeme, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkenin aralarında bulunduğu toplam 8 ülkeyi kapsayan yasağın "İslam'ı lekelemeye yönelik bir gaye" taşıdığına hükmetti. Başyargıç Roger Gregory, Trump'ın hem resmi açıklamalarında hem de sosyal medyadaki paylaşımlarında Müslümanları hedef alan sözlerine dikkati çekti.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) açıklamasında, 4'e karşı 9 oyla kabul edilen kararın çok olumlu karşılandığı ve diğer mahkemelere de örnek olmasının temenni edildiği belirtildi.

ABD yönetimi; eylül ayındaki düzenlemesiyle İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela'dan ABD'ye gitmek isteyenlere sıkı güvenlik kontrolleri ve kısıtlamalar getiren kararını açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, kamuoyunda "üçüncü seyahat yasağı" olarak bilinen yasakla ilgili davanın görülmesine nisan ayında başlayacağını açıklamıştı.

Donald Trump, ilk seyahat yasağı kararını göreve geldiği hafta almış ancak özellikle havalimanlarında kaosa neden olan kararı kısa süre içinde 9'uncu bölge temyiz mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

İkinci seyahat yasağını 2017 yılının mart ayında açıklayan Trump yönetiminin bu kararı da kısa sürede yargı tarafından iptal edilmişti.

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