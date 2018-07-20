Trump'ın, Stormy Daniels'e yapılacak ödemelere dair kayıtları olduğu iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump’a 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen’in, Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels’e yapılacak ödemeler hakkındaki bir görüşmesini kayda aldığı iddia edildi.
ABD basınında yer alan haberlerde, seçimlerden önce avukatları aracılığıyla Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisi olmadığını belirten Trump’ın, ödeme yapılırken ses kaydı olduğunu iddia edildi.
Kayıtların, Trump’ın eski avukatı Cohen tarafından 2016'daki başkanlık seçimlerinden 2 ay önce alındığı ifade edilirken, kayıtların FBI tarafından Cohen’in odasında yapılan aramalarda ele geçirildiği öne sürüldü.
Trump, daha önce başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin, 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." ifadelerini kullanmıştı.
Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.
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