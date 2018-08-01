Trump'ın teklifine Hamaney ve Ruhani'nin yanıtı bekleniyor

ANKARA (AA) – ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ön koşulsuz görüşme talebiyle ilgili İran cephesinden gelen karşılıklı açıklamaların ardından gözler İran'ın dini lideri Ali Hamaney ve Ruhani’den gelecek tepkilere çevrildi.

Trump'ın önceki gün "İran isterse kesinlikle görüşürüz. Diğer insanlarla konuşmakta bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diyerek, Ruhani ile görüşmesine yönelik ön şartı olmadığını belirtmesinin ardından İran'dan farklı kademelerde bu çıkışa yanıt gelmesine karşın, devletin zirvesindeki iki ismin verecekleri yanıt merak konusu olmayı sürdürüyor.

Teklife, "Sorunların çözümü ve güvenin sağlanması için diyalog yöntemi benimsenmeli." diyerek ilk olumlu karşılık veren Ruhani'nin danışmanı Hamid Ebutalibi olurken, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise "İran ve ABD, 2 yıl boyunca müzakereleri sürdürdü ve anlaşma devam ediyor. ABD masadan kalktığı için kendini suçlamalı” ifadeleriyle hem ABD yönetimini eleştirdi hem de açık kapı bıraktı. Bütün bu açıklamalara rağmen, İran Devrim Muhafızlarından muhtemel görüşme karşıtı sesler yükseliyor.