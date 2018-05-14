HABER

Trump'ın temsilcisi McGurk Barzani ile seçimi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyeti Erbil'deki Başbakanlık konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, ABD'li heyet seçimin demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi ve katılımın diğer bölgelere oranla daha yüksek olması nedeniyle IKBY halkına teşekkür etti.

ABD'li heyetin Kürtlerin tek vücut olup, seçimde başarılı olan diğer siyasi partilerle yeni hükümetin kurulmasında önemli rol oynamalarını temenni ettiği belirtildi.

Başbakan Barzani de Irak geneline nazaran, IKBY'de seçime katılım oranının yüksek olduğunu vurgulayarak seçimde başarılı olan siyasi partilerin, planlı ve vizyon sahibi bir şekilde yeni kabinenin kurulması için görüşmelere başlamaları gerektiğini aktardı.

Irak ziyareti çerçevesinde dün başkent Bağdat'ta gelen McGurk, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşmüştü.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber!Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren haber!
İşte Zekeriya Öz'ün son hali! İşte Zekeriya Öz'ün son hali!
Mezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişmeMezarlıkta ağlayan gizemli kızla ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Doland Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi brett mcgurk IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Mehmet Acet, 24 Haziran seçim sonuçları için son anketi paylaştı

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

Binlerce kişiye memurluk fırsatı

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

MHP'li Atila Kaya: Erdoğan’a oy vermeyin, tabuta son çiviyi çaktırmayın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'ye Kudüs tepkisi!

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

Trafik cezalarına yüzde 60 indirim TBMM de kabul edildi

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

800 metrelik Türk Bayrağı taşınacak!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

MER’S: Moda Mücevherinin Öncüsü!

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

19 Mayıs için koşacaklar

19 Mayıs için koşacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.