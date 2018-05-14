Trump'ın temsilcisi McGurk Barzani ile seçimi görüştü

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ve beraberindeki heyeti Erbil'deki Başbakanlık konutunda kabul etti.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, ABD'li heyet seçimin demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi ve katılımın diğer bölgelere oranla daha yüksek olması nedeniyle IKBY halkına teşekkür etti.

ABD'li heyetin Kürtlerin tek vücut olup, seçimde başarılı olan diğer siyasi partilerle yeni hükümetin kurulmasında önemli rol oynamalarını temenni ettiği belirtildi.

Başbakan Barzani de Irak geneline nazaran, IKBY'de seçime katılım oranının yüksek olduğunu vurgulayarak seçimde başarılı olan siyasi partilerin, planlı ve vizyon sahibi bir şekilde yeni kabinenin kurulması için görüşmelere başlamaları gerektiğini aktardı.

Irak ziyareti çerçevesinde dün başkent Bağdat'ta gelen McGurk, Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşmüştü.

