Trump'ın temsilcisi seçimlerin ardından Bağdat'ta

BAĞDAT (AA) - ABD Başkanı Doland Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak'taki genel seçimlerin ardından Bağdat'a geldi. McGurk'ün Bağdat ziyaretiyle ilgili ilk açıklama Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi'nin ofisinden geldi. Açıklamaya göre, Bağdat'ta bir araya gelen Cuburi ile McGurk, Irak'ta seçim sonrası dönemi ele aldı. McGurk, seçimler sonrasında Irak'ın istikrarı için destek sunacaklarını belirtti. Genel seçimlerden 1 gün sonra Irak'a gelmesi dikkati çeken ABD'li yetkilinin Bağdat'ta Şii seçim koalisyonu liderleriyle de görüşmesi bekleniyor. - 2003 sonrasının "en düşük katılımlı" seçimi Irak'ta dün yapılan genel seçimler, yüzde 44 katılım oranıyla 2003 sonrasının "en düşük katılımlı" seçimi oldu. Bu seçimde Iraklı seçmenler oylarını ilk defa elektronik sistem aracılığıyla kullandı. Ancak hükümet, geliştirdiği bu sistemle ülkenin kuzeyinde kötü sınav verdi. Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük merkezi ve ona bağlı Altunköprü ve Dakuk'ta oyların Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'ne (KYB) kaydırıldığı ifade edildi.

Türkmenler, yaşananlardan dolayı dün akşam saatlerinde sokaklara dökülerek Yüksek Seçim Komiserliğini protesto etmeye başladı. Kerkük merkezi ve bağlı bölgelerde ayaklanan Türkmenler, yer yer protesto çadırları kurarak, tepkilerini yüksek sesle dile getirmeye çalışıyor. Türkmen siyasi temsilciler ise Kerkük'teki yerel hükümet görevlileriyle üst üste toplantılar gerçekleştirirken, durumun ciddiyetinin kavranması için Bağdat yönetimine de baskılarını sürdürüyor. - Türkmen liderden "komplo" açıklaması Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği tarafından gerçekleri inceleme komitesinin Kerkük'e geldiği bilgisini vererek, "Ancak komite henüz yapılan bu büyük seçim hilesine karşı nasıl bir çözüm üretecekleri kararına varmış değil." dedi. Salihi, bölgedeki Türkmenlere yönelik büyük bir komplonun yaşandığını beliterek, "Büyük bir oyunla karşı karşıyayız. Üstesinden gelemeyeceğim kadar büyük bir oyun bu." ifadelerini kullandı.

Seçimlerle ilgili şaibe iddialarının gündeme geldiği bir diğer kent Süleymaniye oldu. Süleymaniye'de de oyların elektronik ortamda KYB lehine sayıldığı ifade edildi. Kentteki Goran Hareketi ve İslami partiler bu konuda KYB'yi suçluyor. - Allavi de "şaibe var" dedi Irak'taki seçim şaibelerine ilişkin bir sitem de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve en büyük Sünni seçim koalisyonu lideri İyad Allavi'den geldi. Allavi, şaibenin karıştırıldığı seçimlerin iptal edilmesini ve yeniden yapılmasını istedi. Allavi, seçim yarışına Bağdat'ın yanı sıra ülkenin kuzeyindeki Musul, Kerkük ve Salahaddin kentlerinde de girdi. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği'nden bir kaynak, tartışmalı seçim sonuçlarının önümüzdeki saatlerde ya da en geç yarın açıklanacağını ifade etti. - İbadi'nin koalisyonu önde Başbakan Haydar el-İbadi'nin başını çektiği Nasır Koalisyonu Sözcüsü Hasan Adili ise ülke genelinde şu ana kadar yapılan sayıma göre birinci olduklarını bildirdi. Adili, yeni hükümet kurma tartışmalarına da değinerek, bunun yeni meclise girecek grupların sayısı ve ağırlığına bağlı olduğunu kaydetti.