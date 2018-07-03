HABER

Trump'tan ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'na "cadı avı" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:50 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesajı sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) 680 milyon telefon çağrı kaydını ve mesajını silmesine ilişkin, "Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

NSA'nın yabancı casusluk faaliyetlerini takip ettiği telefon kayıtlarının da bulunduğu veri tabanının "teknik aksaklıklardan" dolayı silindiğini duyurmasının ardından Trump, kuruma yüklendi.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Donald Trump, "Vay be! NSA 680 milyon telefon çağrısı ve mesaj kaydını sildi. Mahremiyet ihlali mi? Teknik düzensizlikleri bahane gösteriyorlar. Bu denli bir rezalet. Cadı avı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

NSA, teknik aksaklıklar nedeniyle yetkileri olmadığı halde bazı kişileri dinlemiş olma ihtimaline karşı, 2015 yılından bu yana toplanan tüm telefon çağrıları ve kısa mesaj kayıtlarını sileceğini açıklamıştı.

Silinecek kayıtların arasında, Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine karıştığına ilişkin soruşturmada kanıt sayılabilecek kayıtların olup olmadığı bilinmiyor.

NSA ağrılıklı olarak yabancı casusluk faaliyetlerini takip etmek amacıyla ülke içinde ve dışında kayıt topluyor.

NSA, aynı zamanda, Rusya'nın, ABD başkanlık seçimleri sürecinde, "Amerikan demokrasisine zarar vermek" ve "Trump'ın lehine, Demokrat aday Hillary Clinton'a karşı karalama kampanyaları yapmak" üzere faaliyet yürüttüğü iddialarını destekleyen istihbarat kurumlarından biri olarak biliniyor.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Çorum olaylarında ölen 57 kişi anıldıÇorum olaylarında ölen 57 kişi anıldı
Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!Erken yerel seçim mi geliyor? MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Rusya Trump

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Gelin cinneti! Eltisinin kaynar suyla haşladı, kayınvalidesine çaydanlıkla saldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

FETÖ'cü kaçak Eyüp Can Sağlık, kendine yeni bir iş buldu

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Hürriyet'in ardından şimdi de Doğuş Medya Grubu'nda yaprak dökümü başladı! Celal Pir ile yollar ayrıldı!

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Çocuklarınızın kendilerini koruyabilmeleri için yapılması gerekenler nelerdir?

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Meteoroloji uyardı! Ölümcül hava dalgası geliyor! Hava sıcaklıkları hafta boyunca artacak! Kavrulacağız!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeline veda konuşması!

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

Ruslar, Antalya'da tüm zamanların rekorunu kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.