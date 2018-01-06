WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, akıl sağlığıyla ilgili eleştirilere "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli denge ile zeki olmamdır." şeklinde yanıt verdi.

Trump, kendisi hakkında yeni piyasaya çıkan "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden" adlı kitaba ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Trump, akıl sağlığının yerinde olmadığıyla ilgili iddialara ilişkin, "Açıkçası hayatım boyunca taşıdığım en büyük iki değer, akli dengem ile zeki olmamdır. Çok başarılı bir iş adamıyken televizyon dünyasına girdim ve sonra da ilk denememde başkan oldum. Bence bunun için sadece zeki değil, dahi nitelemesi yapılabilir, oldukça dengeli bir dahi." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Camp David'de Cumhuriyetçi liderlerle bir araya gelen Trump, kitabın yazarı Michael Wolff ile Beyaz Saray'da hiç görüşmediğini ve kitabın "uydurma" iddialarla dolu olduğunu savundu.

- Trump, kendini savundu

Kitapta kendisiyle ilgili "akıl sağlığı başkan olmaya elverişli değil" şeklindeki iddialara değinen Trump, ABD'nin en iyi okullarından birine gittiğini, çok başarılı bir öğrenci olduğunu, milyar dolarlık işletmeler kurduğunu, televizyon dünyasında başarılı olduğunu ve ilk denemesinde ülkeye başkan seçildiğini dile getirdi.