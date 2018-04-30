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Trump'tan "Barış Evi" önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 20:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı görüşme için Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nin iyi bir seçenek olacağını açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde yapılabileceğini belirtti.

Trump, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor fakat üçüncü bir ülkeden ziyade Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış/Özgürlük Evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, Trump'ın önerisine henüz yanıt vermedi. Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 27 Nisan'da aynı yerde bir araya gelmişti.

Barış Evi, Kuzey ve Güney Kore sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom’un Güney Kore’ye ait kısmında bulunuyor.

- Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki ateşkes köyü Panmunjom'da bir araya gelmişti. Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

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ABD Donald Trump Kim Jon-un Kuzey Kore

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