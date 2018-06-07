HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump'tan Beyaz Saray'da ilk iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:06 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez düzenlediği iftar yemeğine, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki yabancı misyon temsilcileri katıldı - Amerikalı Müslüman sivil toplum temsilcilerinin davet edilmediği organizasyon, Beyaz Saray'ın dışında düzenlenen "alternatif" bir iftar programı ile protesto edildi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da ilk kez düzenlediği ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman bazı ülkelerin Washington'daki yabancı misyon temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Amerikalı Müslüman sivil toplum kuruluşlarınca protesto edildi.

Görevine yaklaşık 1,5 yıl önce başlayan Trump, Beyaz Saray'da ilk kez iftar verdi.

Beyaz Saray'daki geleneğin dışına çıkarak geçen yıl iftar vermeyen Trump, bu yıl dar katılımlı bir davette ağırlıklı olarak Washington'da görevli yabancı misyon temsilcilerini ağırladı.

- Yabancı misyon temsilcileri ağırlandı

Katılımcı listesi Beyaz Saray tarafından açıklanmadı ancak Beyaz Saray muhabirlerinin bildirimlerine göre programa Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus, Irak, Katar, Bahreyn, Fas, Cezayir ve Libya'dan diplomatik temsilciler katıldı.

Oruçların açılmasından önce kısa bir konuşma yapan Trump, tüm Müslüman aleminin ramazan ayını tebrik ettiğini ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkelerden temsilcileri Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İlk yurt dışı ziyaretini Ortadoğu'ya yaptığını ve Suudi Arabistan'ı da ziyaret ettiğini hatırlatan Trump, "Hepimiz için güvenlik ve refahın olduğu bir geleceğe, ancak beraber çalışarak ulaşabiliriz." dedi.

- Beyaz Saray dışında Trump protestosu

Öte yandan hem Trump'ın İslamofobik söylemlerini hem de Beyaz Saray'daki iftara davet edilmemelerini protesto eden bazı Müslüman sivil toplum örgütleri, Beyaz Saray'ın önündeki Lafayette Park'ta "alternatif" bir iftar programı gerçekleştirdi.

Beyaz Saray dışındaki iftarda, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) gibi ABD'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

İftar vaktinin girmesiyle önce cemaatle akşam namazını kılan 150 kadar Amerikalı Müslüman, ardından hep birlikte yemeklerini yedi.

- Rahipten "Beyaz Saray'daki iftara çağrılmayan" Müslümanlara destek

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan ICNA Direktörü Zahid Buhari, "Amerika’daki milyonlarca Müslümanın temsilcileri olarak Beyaz Saray'da gerçekleştirilen iftara çağrılmamak, Trump'ın Müslümanlara ve İslam'a karşı takındığı tavrın bir örneğidir." değerlendirmesini yaptı.

Buhari, "Ramazan ayını anma adına yapılan bir etkinliğe Amerika'nın önemli Müslüman liderleri çağrılmıyorsa hedef hoşgörü değildir ama çok şükür ki geçen yıl hiç yapmadıkları iftarı 17 ay sonra yaptılar ve ramazanın varlığını yarım da olsa hatırladılar. Biz de bu yarım olan iftarı tamamlamak için burada bulunuyor ve Trump’ın tam karşısında iftarımızı yapıyoruz." diye konuştu.

Protestoya katılarak Amerikalı Müslümanlara destek veren Hristiyan rahip Ruben Eckels da Trump'ın İslamofobik söylemlerine dikkati çekti.

Eckels, "Biz bu ülkede olmaması gereken ayrımcılığa, eşitsizliğe ve hakarete maruz kalan Müslüman kardeşlerimizi desteklemek için buradayız. Bir iftar veriliyor fakat davet edilmiyorlar. Bu tavır, Amerikalı Müslüman vatandaşlarla ilişkilerimizi düzeltmez." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu. ABD Başkanı Trump, bu geleneği terk ederek geçen yıl ramazan ayında Beyaz Saray'da iftar vermemiş ve kamuoyundan tepki toplamıştı.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Günlük burç yorumları: 7 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 7 Haziran Perşembe İrem Su'dan burç yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle sahur buluşmasında konuştu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Donald Trump iftar ramazan ayı

En Çok Okunan Haberler

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Binali Yıldırım'dan yeni bedelli askerlik açıklaması

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

24 Haziran seçimleri için sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

İşçiler dehşete düştü! Bu halde bulundu

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Ünlü iş adamı Şehmuz Tatlıcı'nın aynı adı taşıyan oğluna 'cinsel eziyet' davası

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya dev operasyon! Asker, korucu ve helikopterler sevk edildi

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Şans Topu Milli Piyango tarafından açıklandı! İşte 6 Haziran Şans Topu sonuçları

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.