WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın yürüttüğü Rusya soruşturmasının halen devam etmesine, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok." sözleriyle tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Twitter hesabından Rusya soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, açıklamasında, "Tebrikler Amerika, Amerikan tarihindeki en büyük cadı avının ikinci yılına girdik. Halen (Trump ile Rusya arasında) hiçbir gizli iş birliği ya da adaleti engelleme durumu yok. Tek gizli iş birliği, çok daha fazla para harcamalarına rağmen seçimleri kazanamayan Demokratlar tarafından yapılmıştır." ifadesini kullandı.

- "Watergate skandalından bile büyük"

Kendisine karşı yürütülen soruşturmada, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Trump kampanyasını yerleşik bir muhbirle gözetlediği iddiasına ilişkin, "Eğer böyleyse Watergate skandalından bile daha büyük." değerlendirmesini yapan Trump, "İğrenç, yasa dışı ve mesnetsiz cadı avına rağmen, ABD tarihindeki en başarılı ilk 17 ayını geçiren yönetim biziz." iddiasında bulundu.