Trump'tan Comey'e büyük tepki

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin kendisine karşı "komplo kurduğunu" ve FBI'ın kendisine karşı "taraflı" davrandığını savundu.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Trump, dün Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin raporunda suçlanan FBI'ın eski patronu Comey hakkında ağır eleştirilerde bulundu.

Donald Trump, James Comey'nin, 2016'daki Hillary Clinton e-postaları soruşturmasında "FBI prosedürlerini ihlal ettiği ancak bunu yaparken siyasi bir motivasyonunun olmadığı" şeklinde bir sonuca ulaşan rapora itiraz etti.

- "Hırsızlar yatağının elebaşı Comey"

Comey'nin, Clinton soruşturmasında "siyasi motivasyonlarla hareket ettiğini" savunan Trump, eski FBI patronunun kendi başkanlığına karşı "komplo" kurduğunu ve FBI'ın da kendisine karşı "taraflı" davrandığını iddia etti.

Başkan Trump, "Tüm bu hırsızlar yatağının elebaşı Comey idi." şeklinde konuştu.

James Comey'nin görevine son vermesini ise "ülkeye yaptığı büyük bir hizmet" olarak bir kez daha dile getiren Trump, söz konusu Adalet Bakanlığı raporunun kendisini Rusya soruşturmasından tamamen akladığını ifade etti.