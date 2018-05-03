HABER

Trump'tan Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, avukatı Cohen'e Stormy Daniels için yapılan ödemenin kampanya bütçesinden verilmediğini söyledi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatı Michael Cohen'e porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için verilen paranın aylık avukatlık ücreti olarak verildiğini, kampanya fonundan sağlanmadığını kaydetti.

Trump, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemenin kampanya fonundan alınmadığını ifade ederek, paranın Cohen'e avukatlık ücreti olarak aktarıldığını belirtti.

Trump, Daniels ile yapılan gizli sözleşmenin ilişki hakkında söylediği yalanlara ve yaptığı suçlamalara son vermeyi amaçladığını ifade etti.

Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Fox News'te yayınlanan "Hannity" programında, kampanya bütçesinden kullanılmadığını belirttiği paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları Cohen'e ödediğini belirtmişti.

ABD Başkanı Trump, geçen ay Air Force One uçağında gazetecilerin 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." diye konuşmuştu.

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladıTemel Karamollaoğlu, Abdullah Gül ziyaretinin detaylarını açıkladı
Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!Öğrencisine mesaj atan öğretmene büyük şok!
CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!CHP AK Parti'ye böyle meydan okudu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Michael Cohen para Stormy Daniels

En Çok Okunan Haberler

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Emekli ikramiyeleri o tarihte ödenecek!

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

CHP cumhurbaşkanı adayını belirlemek için toplanıyor

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

Devlet Bahçeli'nin olay yaratacak FETÖ iddiasına Başbakan'dan ilk yorum

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Skandalın böylesi! Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Tramvayda insanlık dersi veren genç Iraklı çıktı

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Canan Karatay ramazan ayı uyarısı: Tuzlu su için...

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Seçmen sorgulama aracı açıldı! 2018 erken seçim için YSK'da seçmen sorgulama nasıl yapılır?

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Merasim Sokak saldırısının faili Menafi Beyazıt Şırnak’ta öldürüldü!

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! 4 turist hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.