Trump'tan Daniels'a yapılan ödemeyle ilgili açıklama

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatı Michael Cohen'e porno yıldızı Stormy Daniels'a susması için verilen paranın aylık avukatlık ücreti olarak verildiğini, kampanya fonundan sağlanmadığını kaydetti.
Trump, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Cohen'in Daniels'a yaptığı ödemenin kampanya fonundan alınmadığını ifade ederek, paranın Cohen'e avukatlık ücreti olarak aktarıldığını belirtti.
Trump, Daniels ile yapılan gizli sözleşmenin ilişki hakkında söylediği yalanlara ve yaptığı suçlamalara son vermeyi amaçladığını ifade etti.
Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Fox News'te yayınlanan "Hannity" programında, kampanya bütçesinden kullanılmadığını belirttiği paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları Cohen'e ödediğini belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, geçen ay Air Force One uçağında gazetecilerin 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti. Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." diye konuşmuştu.
Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.
Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.
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