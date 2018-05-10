Trump’tan DEAŞ elebaşları açıklaması

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın en çok arananlar listesinde bulunan beş elebaşının ele geçirildiğini açıkladı.
Trump Twitter hesabı üzerinden “En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı” şeklinde paylaşımda bulundu.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapılmazken, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
“Irak, Toparlama Operasyonu kapsamında DEAŞ’ın beş kilit elebaşını ele geçirdi. Bu yakalama DEAŞ’a büyük bir darbe oldu ve ISF (Irak Güvenlik Güçleri) ile SDG arasında DEAŞ ile mücadeledeki yakın koordinasyonunu gösteriyor. CJTFOIR (Koalisyon) DEAŞ’ı kalıcı olarak yenmeye ve istikrar için şartlar oluşturmaya bağlıdır.”
Amerikan New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, yakalanan DEAŞ elebaşlarının isimleri şöyle: Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, İsmail el Eysavi, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai.
Söz konusu yakalama operasyona Amerikan istihbaratının da destek verdiği belirtiliyor.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon hafta başında örgütün elinde kalan toprakları da ele geçirmek üzere Suriye ve Irak’ta Toparlama Operasyonu adında yeni bir saldırı başlatıldığını açıklamıştı.
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