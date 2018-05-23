WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, 2016'daki başkanlık seçim döneminde kendi kampanya ekibine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından "muhbir" yerleştirildiği iddiasını bir kez daha yineleyerek "derin devletin" suç üstü yakalandığını iddia etti.

New York'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendiren Trump, bir kez daha "casus" iddialarını dile getirdi.

2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerinden önce kendi seçim kampanyasına FBI tarafından "muhbir" yerleştirildiği iddialarını çok ciddiye aldığını belirten Trump, "Umarım bunlar doğru değildir, ama öyleyse bu durumun ülkemizin tarihinde benzeri yok. Umarım doğru değildir ama doğru gibi görünüyor." dedi.

Dönemin Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'ın medyaya yansıyan "Biz sadece Rusların seçimlerle ilgili ne yaptığını anlamaya çalışıyorduk." şeklindeki ifadelerine atıfta bulunan Trump, Clapper'ın "casus iddialarını bir şekilde kabul ettiğini" savundu.

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