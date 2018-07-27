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Trump'tan eski avukatı Cohen'e yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 20:59 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu ve damadının da aralarında bulunduğu başkanlık kampanyası yetkililerinin Rus avukatla görüşmesinden haberdar olmadığını iddia ederek eski avukatı Michael Cohen'i yalanladı - Başkan Trump: "Rusya'nın tek gizli anlaşması Demokratlarla idi, bu yüzden şu anda benim (benimle beraber 53 milyon insanın) Twitter paylaşımlarına bakıyorlar. Hileli cadı avı devam ediyor" - "Bana öyle geliyor ki, birileri alakasız bir sıkışıklıktan (taksilerde belki de) kendisini kurtarmak için hikaye uyduruyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışı sırasında oğlu Donald Trump Jr, damadı Jared Kushner ve kampanyasının önemli isimlerinin New York'taki Trump Tower'da Ruslarla görüştüğünden haberinin olmadığını iddia etti.

Trump, eski avukatı Michael Cohen'in, Trump'ın "Rusya'nın ABD seçimlerini etkileme" iddialarına yönelik soruşturmaya da dahil edilen söz konusu görüşmeden haberdar olduğunu iddia etmesine ilişkin, Twitter'dan açıklama yaptı.

Başkan Trump paylaşımında, "Rusya'nın tek gizli anlaşması Demokratlarla idi, bu yüzden şu anda benim (benimle beraber 53 milyon insanın) Twitter paylaşımlarına bakıyorlar. Hileli cadı avı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Trump Tower'daki görüşmeye ilişkin ise Trump, "Yalan haberlerin zamanımı aptalca sorularla harcamaması için söylüyorum. Hayır, oğlum Don Jr'ın görüşmesinden haberim yoktu. Bana öyle geliyor ki, birileri alakasız bir sıkışıklıktan (taksilerde belki de) kendisini kurtarmak için hikaye uyduruyor." paylaşımında bulundu.

2016 başkanlık seçimlerinde Trump'ın hakkındaki olumsuz haberlerin çıkmasını engellediği iddiasıyla yargılanan Cohen'in, ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un avukatı Lanny Davis'i tutmasına da değinen Trump, "Bill ve sahtekar Hillary'nin avukatını da tutmuş. Merak ediyorum acaba bunu seçerken yardımcı oldular mı?" yorumunu yaptı.

Trump'ın kampanya ekibinden önemli isimlerin, Kremlin ile ilişkisi olduğu iddia edilen Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Trump Tower'daki görüşmesi, geçen yıl temmuz ayında ortaya çıkmıştı.

Trump, görüşmeyi New York Times haberi üzerinden öğrendiğini iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Cohen Rusya Trump

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