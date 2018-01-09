HABER

Trump'tan "göçmen reformu" konusunda yumuşama sinyali

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- ABD Başkanı Trump, ülkede illegal olarak yaşayan milyonlarca göçmenin geleceğini ilgilendiren yasal düzenleme konusunda Kongre ile uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı - Trump, söz konusu uzlaşma için ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın vazgeçilmez olduğunu kaydetti

WASHINGTON (AA) - ABD Başkan Donald Trump, milyonlarca illegal göçmenin ABD'de kalabilmesinin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını bildirdi.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, göçmen reformu konusunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kongrede iki parti arasında uzlaşmayla varılacak bir göçmen reformuna destek verebileceğini dile getiren Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım atarsanız ben de ateşi düşürecek adımı atarım. Kapsamlı bir göçmen reformundan çok uzak olmadığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- Trump sınıra duvarda ısrarcı

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump, göçmen zinciri ve "Yeşil Kart" çekilişinin sonlandırılması konusunda daha önce yaptığı çağrıları bir kez daha yineleyerek, "ABD'ye insanlar çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.

Daha önceki açıklamalarında ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi gerektiğini belirtmiş ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre vermişti.

ABD Başkanı Trump, eylül ayında, ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını sonlandıracağını açıklamış, karar Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son hava durumu raporunda açıkladı

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

Arif V 216 filmi hakkında suç duyurusu

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

İlber Ortaylı'dan çok tartışılacak bir açıklama daha: Cumhuriyet en demokratik rejim değil!

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Akaryakıtta nasıl tasarruf edilir?

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Yunanistan'da göstericiler bakanlığı işgal etti, Bakan'ın odasını bastı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika! Rusya ve İran büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendi

Cezaevindeki mahkumlar böcek ilacından zehirlendi

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vida transferi için dikkat çeken yorum

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Rus Deniz Kuvvetleri gemisinden TSK'ya yardım çağrısı

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Askerlerin cenazeleri 54 yıl sonra götürüldü

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

Küçük çocuğu sokak ortasında taciz etmişti! Bisikletli sapık tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.