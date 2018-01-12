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Trump'tan göçmenlere "ağır" sözler

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 03:30 | Son Güncelleme 22 dakika önce

- ABD Başkanı Trump: - "(Bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri kastederek) Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etti.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aynı toplantıda Trump'ın Yeşil Kart çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi daha önce de dile getirdiği konuları yeniden gündeme taşıdığı kaydedildi.

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlara imza attı.

- 200 bin El Salvadorlu'ya "sınır dışı" tehdidi

Son olarak Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için bir süreç de başlatan Trump yönetimi, bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı.

ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programının sonlandırılması kararı, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.

(AA)

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