Trump'tan ilk siyahi boks şampiyonuna af kararı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk siyahi Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu olan John Arthur Jack Johnson için af kararı aldığını duyurdu.
Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 1946'da hayatını kaybeden Johnson'ın affedildiğini bildirdi.
Johnson'ın zor bir hayatı olduğunu belirten Trump, "Bugün bir yanlışı düzeltiyoruz. Jack Johnson adil bir muamele görmedi. Bunu düzelttiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.
Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamasında, yanında "Rocky" film serisinde Rocky Balboa adlı boksörü canlandıran ünlü aktör Sylvester Stallone, 3 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Lennox Lewis ve 2015'ten bu yana WBC ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvanını koruyan Deontay Wilder yer aldı.
Trump, geçen ay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Stallone'nin kendisini Johnson hakkında bilgilendirdiğini kaydetmiş ve Johnson için af kararını düşüneceğini ifade etmişti.
Johnson, 1913'te "Mann Kanunu" kapsamında "eyaletler arası beyaz bir kadını ahlaka aykırı amaçlarla taşımak" suçuyla tamamen beyazlardan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulunmuş ve 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ancak, Johnson, hapis cezasından önce ABD'den Kanada'ya geçmiş, daha sonra da sırasıyla Fransa, Güney Amerika ve Meksika'ya gitmesinin ardından 1920'de ABD'ye dönmüştü. Johnson, ABD'de 10 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 1921'de serbest kalmıştı.
26 Aralık 1908'de ilk siyahi Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Johnson'ın, "Büyük Beyaz Umut" lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu James J. Jeffries ile 1910'da yaptığı maç "Yüzyılın Dövüşü" olarak adlandırılmıştı.
Johnson'ın maçı 15'inci raundda teknik nakavtla kazanmasının ardından ABD genelinde 50'den fazla şehirde beyazlar tarafından şiddet olayları gerçekleşmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları ilgilendiren kanuna onay
Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti
Trump'tan Kuzey Kore'ye tehdit: Ordumuz hazır
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte Bakanlar Kurulu'nda büyük değişim
Rusya, Türkiye konusunda ABD'ye meydan okudu: S-400'ler 2019'da teslim edilecek
Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum