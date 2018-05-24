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Trump'tan ilk siyahi boks şampiyonuna af kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 23:38 | Son Güncelleme

ABD Başkanı, 1921'de hapisten çıkan ve 1946'da hayatını kaybeden ilk siyahi Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu için af kararı aldı

ABD Başkanı Donald Trump, dünyanın ilk siyahi Amerikalı ağır sıklet boks şampiyonu olan John Arthur Jack Johnson için af kararı aldığını duyurdu.

Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, 1946'da hayatını kaybeden Johnson'ın affedildiğini bildirdi.

Johnson'ın zor bir hayatı olduğunu belirten Trump, "Bugün bir yanlışı düzeltiyoruz. Jack Johnson adil bir muamele görmedi. Bunu düzelttiğimiz için çok gururluyum." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Oval Ofis'teki açıklamasında, yanında "Rocky" film serisinde Rocky Balboa adlı boksörü canlandıran ünlü aktör Sylvester Stallone, 3 kez dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Lennox Lewis ve 2015'ten bu yana WBC ağır sıklet boks şampiyonluğu ünvanını koruyan Deontay Wilder yer aldı.

Trump, geçen ay Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Stallone'nin kendisini Johnson hakkında bilgilendirdiğini kaydetmiş ve Johnson için af kararını düşüneceğini ifade etmişti.

Johnson, 1913'te "Mann Kanunu" kapsamında "eyaletler arası beyaz bir kadını ahlaka aykırı amaçlarla taşımak" suçuyla tamamen beyazlardan oluşan bir jüri tarafından suçlu bulunmuş ve 1 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak, Johnson, hapis cezasından önce ABD'den Kanada'ya geçmiş, daha sonra da sırasıyla Fransa, Güney Amerika ve Meksika'ya gitmesinin ardından 1920'de ABD'ye dönmüştü. Johnson, ABD'de 10 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 1921'de serbest kalmıştı.

26 Aralık 1908'de ilk siyahi Amerikalı dünya ağır sıklet boks şampiyonu olan Johnson'ın, "Büyük Beyaz Umut" lakaplı eski ağır sıklet şampiyonu James J. Jeffries ile 1910'da yaptığı maç "Yüzyılın Dövüşü" olarak adlandırılmıştı.

Johnson'ın maçı 15'inci raundda teknik nakavtla kazanmasının ardından ABD genelinde 50'den fazla şehirde beyazlar tarafından şiddet olayları gerçekleşmişti.

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abd başkanı donald trump af ağır sıklet boks şampiyonu John Arthur 'Jack' Johnson

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