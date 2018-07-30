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Trump'tan İran açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:35 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "İran isterse kesinlikle görüşürüz"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını belirterek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz." dedi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında İran'a değinen Trump, Ruhani ile görüşebileceğini dile getirerek, "İran isterse kesinlikle görüşürüz." dedi.

Trump, herkesle buluşabileceğini ifade ederek, "Diğer insanlarla konuşmak da bir sorun yok. Özellikle bu kişilerle muhtemel bir savaşa gireceğin, ölümlerin olabileceği durumlarda görüşürsün. Bunda bir sorun yok. Kuzey Kore lideriyle de görüştüm." diye konuştu.

Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeye yönelik ön şartı olmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu. Trump yönetimi, müttefiklerini İran'dan petrol alımını kasım ayına kadar sıfıra indirmeye zorluyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN ruhani

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