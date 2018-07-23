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Trump'tan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık sizin şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yönelik, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın." ifadesini kullandı.

Ruhani'nin, başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.

Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi:

"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."

Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmişti.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani Trump

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