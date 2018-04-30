WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yeni bir nükleer anlaşma yapmak için kapıyı kapatmadığını ancak ABD'nin anlaşmadan çekilmesi durumunda bunun Kuzey Kore ile devam eden nükleer müzakere sürecini olumsuz etkilemeyeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari ile Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın 12 Mayıs'ta açıklanacağını hatırlatan Trump, söz konusu anlaşmanın imzalandığı zaman da pek çok kesim tarafından onaylanmadığını ve ABD için çok kötü bir anlaşma olduğunu iddia etti.

- "İran boş oturmuyor"

Anlaşmanın süresi dolduğunda Tahran'ın kolayca nükleer silah üretebileceğini kaydeden Trump, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum. Onlar boş oturmuyor. Füzeler fırlatıp bunun da televizyon amaçlı olduğunu söylüyorlar. Öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Yine de bu, gerçek bir anlaşmayı müzakere etmeyeceğimiz anlamına gelmiyor." diye konuştu.

ABD'nin söz konusu anlaşmadan çekilmesinin Kuzey Kore ile devam eden süreci nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir soruya ise Trump, "Anlaşmadan çıkmamız Kuzey Kore'ye negatif bir mesaj olmaz, bilakis doğru bir mesaj gönderir." yanıtını verdi.