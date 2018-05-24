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Trump'tan ithal otomobiller için soruşturma direktifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 05:45 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan ithal otomobil ve parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediğini açıkladı - Trump: “Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, ulusal güvenliğe etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim”

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit edip etmediğinin incelenmesi direktifini verdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemenin, ithal otomobil ve otomobil parçalarına gümrük vergileri getirilmesine neden olabileceği bildirildi.

Trump, yazılı açıklamasında, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’tan ithal otomobil ve otomobil parçalarının ülke ulusal güvenliğine yönelik etkilerinin araştırılmasını istediğini bildirdi.

Trump şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile otomobil endüstrimizin son durumunu görüşmek üzere bugün bir araya geldim. Bakan Ross’a kamyonlar da dahil olmak üzere ithal otomobillerin ve otomobil parçalarının, Amerika’nın ulusal güvenliğine etkilerini, 232. madde çerçevesinde incelemesi direktifini verdim. Otomobil ve otomobil parçaları gibi temel endüstriler ulusumuzun mukavemeti için kritik önem taşıyor.”

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- Çelik ve alüminyum için kullanılmıştı

Trump yönetimi, 1962 tarihli Ticaret Genişletme Yasası’nın 232 numaralı "ulusal güvenlik” maddesine, en son ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirilmesi için başvurmuştu.

Beyaz Saray’dan basına isim vermeden yapılan açıklamalar, söz konusu madde kapsamında başlatılacak soruşturmanın çelikte olduğu gibi otomobil ve otomobil ithalatına yüzde 25 vergi getirilmesiyle sonuçlanabileceğine işaret ediyor.

Soruşturmanın aylarca sürebileceğini belirten ticaret uzmanları ise Trump’ın bu adımının Kanada, Meksika, Çin, Güney Kore ve Avrupa Birliği ile sürdürülen müzakerelerde koz olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

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