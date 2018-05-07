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Trump'tan Kerry'ye İran tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 20:20 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" için İranlı ve Avrupalı yetkililerle görüşmeler yaptığı ortaya çıkan eski Dışişleri Bakanı Kerry'ye "gölge diplomasisine ihtiyacımız yok" diye tepki gösterdi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İranlı ve Avrupalı bazı yetkililerle nükleer anlaşma konusunda görüştüğü ortaya çıkan eski Dışişleri Bakanı John Kerry'yi "sürece karışmaması" konusunda uyardı.

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Trump, eski Başkan Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry'ye tepki gösterdi.

Trump açıklamasında, "ABD'nin, çok kötü müzakere edilmiş İran'la nükleer anlaşma konusunda John Kerry'nin muhtemelen yasa dışı gölge diplomasisine ihtiyacı yok. Kendisi, en başta bu pisliği yaratan kişidir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Boston Globe gazetesi, Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile nisan ayında New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) binasında bir görüşme yaptığını açıklamıştı. Haberde, Kerry'nin İran'la nükleer anlaşmayı "kurtarabilmek" için hem İranlı hem de bazı Avrupalı yetkililerle arka kapı diplomasisi yürüttüğü belirtilmişti.

Kerry, İran ile BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarından biri olarak biliniyor.

ABD Başkanı Trump, İran'la nükleer anlaşma konusunda 12 Mayıs'ta nihai kararını açıklayacağını belirtmiş ve ABD'nin anlaşmadan çıkıp İran'a yeniden yaptırımlar uygulayabileceği mesajını vermişti.

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ABD Donald Trump İRAN İran'la nükleer anlaşma John Kerry

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