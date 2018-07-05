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Trump'tan Kongre'ye "göçmenlik yasası" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: "Kongre! Akıl almaz göçmenlik yasamızı derhal düzelt" - "Kongre, derhal zekice, hızlı ve mantıklı Göçmenlik Kanunları'nı geçirmeli" - "Çocuklu veya çocuksuz olarak ülkemize giren insanlara, 'ya ülkemizi terk edin ya da uzun ve pahalı bir yargılamaya katlanın' denilmeli"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Kongresi'ne, göçmenlik yasasını derhal değiştirmesi çağrısında bulunarak, "Kongre! Akıl almaz göçmenlik yasamızı derhal düzelt." ifadesini kullandı.

Trump, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kongre, derhal zekice, hızlı ve mantıklı Göçmenlik Kanunları'nı geçirmeli." ifadelerine yer verdi.

Sınırdaki kolluk kuvvetlerinin büyük iş yaptığını ancak nezdinde çalışmak zorunda kaldıkları kanunların "akıl almaz" olduğunu belirten Trump, "Çocuklu veya çocuksuz olarak ülkemize giren insanlara, 'ya ülkemizi terk edin ya da uzun ve pahalı bir yargılamaya katlanın' denilmeli." görüşünü paylaştı.

Trump, ülkesinin binlerce hakim istihdam ederek yasa dışı göçmenlikle mücadele etmesinin "makul olmadığını" belirterek, "İnsanlara 'burayı terk edin' deyin, onların da sanki sizin ön avlunuza girmişler gibi terk etmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda Trump, "Kongre! Akıl almaz göçmenlik yasamızı derhal düzelt" ifadesini kullandı.

- Ailelerinden alınan çocuklar askeri üslerde tutulacak

Trump yönetimi, mart ayında ülkenin güney sınırlarından yasa dışı yollarla girerken yakalanan göçmenlerin çocuklarını, yargılama sürecinde alıkoyma uygulamasını başlatmıştı.

Bu uygulama kapsamında, 2 bin 500'den fazla çocuğun ailelerinden alınarak Amerikan hükümetine ait tesislerde göz altında tutulduğu belirtiliyor.

Çoğunluğu Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmen çocuklar, geçen hafta sonu ilk kez Teksas'ın McAllen bölgesindeki bir tesiste görüntülenmişti.

Yüzlerce çocuğun yaş ve cinsiyetlerine göre tel örgüden yapılmış ayrı "kafesler" içinde tutulduğunu gösteren görüntüler, ülkede ve dünyada sert tepkiyle karşılanmıştı.

Bunun üzerine Trump, söz konusu uygulamayı durduran Başkanlık Kararnamesi'ni imzalamış ve Kongre'ye kapsamlı bir göçmenlik yasası çıkarması çağrısında bulunmuştu.

ABD Temsilciler Meclisi, iki hafta önce, Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı fonlayan ve ülkeye yasa dışı yollarla giren çocuklara vatandaşlık yolunu açan bir yasa tasarısını oylamıştı. Ancak tasarı 121'e karşı 301 oyla reddedilmişti.

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