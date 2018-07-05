WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Kongresi'ne, göçmenlik yasasını derhal değiştirmesi çağrısında bulunarak, "Kongre! Akıl almaz göçmenlik yasamızı derhal düzelt." ifadesini kullandı.

Trump, twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kongre, derhal zekice, hızlı ve mantıklı Göçmenlik Kanunları'nı geçirmeli." ifadelerine yer verdi.

Sınırdaki kolluk kuvvetlerinin büyük iş yaptığını ancak nezdinde çalışmak zorunda kaldıkları kanunların "akıl almaz" olduğunu belirten Trump, "Çocuklu veya çocuksuz olarak ülkemize giren insanlara, 'ya ülkemizi terk edin ya da uzun ve pahalı bir yargılamaya katlanın' denilmeli." görüşünü paylaştı.

Trump, ülkesinin binlerce hakim istihdam ederek yasa dışı göçmenlikle mücadele etmesinin "makul olmadığını" belirterek, "İnsanlara 'burayı terk edin' deyin, onların da sanki sizin ön avlunuza girmişler gibi terk etmeleri gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda Trump, "Kongre! Akıl almaz göçmenlik yasamızı derhal düzelt" ifadesini kullandı.