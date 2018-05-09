Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki söylemlerinin aksine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey-Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgenin (DMZ) elendiğini açıkladı.

Beyaz Saray'da kabinesini toplayan ABD Başkanı Trump, burada basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore ile hızlanan diplomasi adımlarından bahseden Trump, Kuzey Kore'nin elinde tutulan 3 Amerikalının kurtarılması konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ve Kuzey Kore lideri Kim'e teşekkür etti. Trump, "Kim'i bu yaptığı işten dolayı takdir ediyorum." dedi.

Daha önce Kim ile yapacağı görüşme için en uygun yerin iki ülke sınırında yer alan DMZ olduğunu dile getiren Trump, bugünkü açıklamasında ise Kim ile görüşeceği yeri 3 gün içinde açıklayacağını ve buranın DMZ olmadığını bildirdi.

Trump, Kuzey Kore yapacakları müzakere için de "İki taraf da bir anlaşmayı müzakere etmek istiyor. Sanıyorum tüm dünya için iyi olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için iyi bir şansımız var." ifadelerini kullandı.