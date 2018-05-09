Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki söylemlerinin aksine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapacağı görüşme için Kuzey-Güney Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölgenin (DMZ) elendiğini açıkladı.
Beyaz Saray'da kabinesini toplayan ABD Başkanı Trump, burada basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Kore ile hızlanan diplomasi adımlarından bahseden Trump, Kuzey Kore'nin elinde tutulan 3 Amerikalının kurtarılması konusunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ve Kuzey Kore lideri Kim'e teşekkür etti. Trump, "Kim'i bu yaptığı işten dolayı takdir ediyorum." dedi.
Daha önce Kim ile yapacağı görüşme için en uygun yerin iki ülke sınırında yer alan DMZ olduğunu dile getiren Trump, bugünkü açıklamasında ise Kim ile görüşeceği yeri 3 gün içinde açıklayacağını ve buranın DMZ olmadığını bildirdi.
Trump, Kuzey Kore yapacakları müzakere için de "İki taraf da bir anlaşmayı müzakere etmek istiyor. Sanıyorum tüm dünya için iyi olacak bir anlaşmayı müzakere etmek için iyi bir şansımız var." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, Pompeo'nun Kuzey Kore'den teslim alınan 3 rehine ile yolda olduğunu ve yerel saatle gece 02.00 civarında Washington'a ineceğini ifade etti.
Trump, birçok kişinin Kuzey Kore diplomasisi konusunda kendisini Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini, ancak kendisinin bu tür bir ifadeyi hiç kullanmadığını söyledi.
- İran'a yeni uyarı
Öte yandan Trump, dün nükleer anlaşmadan çıktığı İran konusunda da açıklamalarda bulunarak Tahran yönetimine uyarılarda bulundu.
İran'ın nükleer programına yeniden başlayabileceğine ilişkin açıklamaları da değerlendiren Trump, "İran'a bunu yapmamasını öneririm. Eğer yaparlarsa bunun ağır sonuçları olur." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini bildirmişti.
Söz konusu anlaşma, Obama döneminde İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya arasında 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı. Anlaşmaya imza koyan diğer ülkeler ise eksiklerin giderilerek anlaşmanın korunması gerektiğini savunuyor.
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