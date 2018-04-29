Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmelerinde, diplomatik süreçler devam ederken Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasının sürdürülmesi konusunda ortak koordinasyona vurgu yaptı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamalarda, Trump'ın Moon ve Abe ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump-Moon ile görüşmesinde, Moon'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27 Nisan'da yaptığı görüşmenin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Kuzey Kore üzerinde ABD öncülüğünde uygulanan maksimum baskı politikasının Pyongyang yönetimini bugünkü çizgisine getirdiği konusunda iki liderin mutabık kaldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Kore Yarımadasında tam, kesin ve geri dönülemez bir nükleerden arınma sürecinin bölgeye refah ve barış getireceğine dikkat çekildiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinde de Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.