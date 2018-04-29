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Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 07:57 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Japonya Başbakanı Abe ile telefonda ayrı ayrı görüşen ABD Başkanı Trump, Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasını sürdüreceklerini vurguladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmelerinde, diplomatik süreçler devam ederken Kuzey Kore üzerindeki maksimum baskı politikasının sürdürülmesi konusunda ortak koordinasyona vurgu yaptı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan yazılı açıklamalarda, Trump'ın Moon ve Abe ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü bildirildi.

Trump-Moon ile görüşmesinde, Moon'un Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 27 Nisan'da yaptığı görüşmenin kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi. Ayrıca Kuzey Kore üzerinde ABD öncülüğünde uygulanan maksimum baskı politikasının Pyongyang yönetimini bugünkü çizgisine getirdiği konusunda iki liderin mutabık kaldığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca, Kore Yarımadasında tam, kesin ve geri dönülemez bir nükleerden arınma sürecinin bölgeye refah ve barış getireceğine dikkat çekildiği bildirildi.

Japonya Başbakanı Abe ile görüşmesinde de Trump'ın, Kuzey Kore'nin tüm nükleer ve balistik füze programlarını sona erdirmesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

- Güney Kore-Kuzey Kore Zirvesi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın birkaç hafta içinde Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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ABD Donald Trump Güney Kore Japonya Kuzey Kore

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