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Trump'tan Kuzey Kore ile görüşmeye "yeşil ışık"

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 01:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Beyaz Saray: - "Başkan Trump, doğru zamanda ve uygun şartlar altında ABD ile Kuzey Kore arasında müzakerelerin yapılmasına açık olduğunu dile getirdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmede, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan, Trump ile Moon arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki diplomatik görüşme girişimlerinin ABD tarafından yakından takip edildiği kaydedilerek, "Başkan Trump, doğru zamanda ve uygun şartlar altında ABD ile Kuzey Kore arasında müzakerelerin yapılmasına açık olduğunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.

- Pence, Kış Olimpiyatlarına katılacak

Öte yandan, ABD Başkanı Mike Pence'in Güney Kore'de şubat ayında yapılacak Kış Olimpiyatlarına ABD heyetinin başkanı sıfatıyla katılacağı açıklandı.

Buna göre Pence'in, beraberindeki heyetle 9 Şubat'ta Güney Kore'de başlayacak olimpiyatlara ABD'yi temsilen katılacağı, ardından Seul ve Tokyo'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Daha önceki bir açıklamasında Trump, iki ülke arasında Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış olimpiyatları kapsamındaki görüşmelerin olimpiyatları aşıp bir üst seviyeye taşınmasından da memnuniyet duyacağını belirtmiş, "İki ülke arasında bu sürecin işlediğini görmekten memnun olurum. Olimpiyatlar için ortaya çıkan bu durum belki daha da ileri gider. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum." değerlendirmesini yapmıştı.

Ayrıca Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında önceki gün yapılan telefon görüşmesinde, Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları süresince iki ülkenin ortak düzenlediği askeri tatbikatların geçici süreyle durdurulmasına karar verildiği bildirilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, Güney Kore'deki 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini belirterek bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını ifade etmişti. Güney Kore de olimpiyatlar öncesinde Kuzey Kore'ye üst düzey görüşme teklifinde bulunmuştu.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki bu diplomatik yakınlaşma neticesinde iki ülke arasında 2016'dan bu yana kapalı olan iletişim hattı yeniden açılmıştı.

(AA)

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