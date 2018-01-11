WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile yaptığı görüşmede, ABD'nin doğru zamanda ve uygun koşullarda Kuzey Kore ile görüşebileceğini belirtti.

Beyaz Saray'dan, Trump ile Moon arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki diplomatik görüşme girişimlerinin ABD tarafından yakından takip edildiği kaydedilerek, "Başkan Trump, doğru zamanda ve uygun şartlar altında ABD ile Kuzey Kore arasında müzakerelerin yapılmasına açık olduğunu dile getirdi." ifadesine yer verildi.

- Pence, Kış Olimpiyatlarına katılacak

Öte yandan, ABD Başkanı Mike Pence'in Güney Kore'de şubat ayında yapılacak Kış Olimpiyatlarına ABD heyetinin başkanı sıfatıyla katılacağı açıklandı.

Buna göre Pence'in, beraberindeki heyetle 9 Şubat'ta Güney Kore'de başlayacak olimpiyatlara ABD'yi temsilen katılacağı, ardından Seul ve Tokyo'da temaslarda bulunacağı bildirildi.

Daha önceki bir açıklamasında Trump, iki ülke arasında Güney Kore'de gelecek ay düzenlenecek kış olimpiyatları kapsamındaki görüşmelerin olimpiyatları aşıp bir üst seviyeye taşınmasından da memnuniyet duyacağını belirtmiş, "İki ülke arasında bu sürecin işlediğini görmekten memnun olurum. Olimpiyatlar için ortaya çıkan bu durum belki daha da ileri gider. Ben yüzde 100 bunu destekliyorum." değerlendirmesini yapmıştı.