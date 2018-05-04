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Trump'tan Kuzey Kore lideri ile görüşmesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 19:30 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "(Kuzey Kore lideri Kim ile görüşme) Seyahat ayarlandı. Şu anda elimizde bir tarih ve lokasyon var. Çok yakında bunları açıklayacağız"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşecekleri yer ve görüşme tarihinin belli olduğunu, bunları kısa süre içinde açıklayacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Teksas'a hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuoyunda merakla beklenen Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin sonuna geldiklerini kaydeden Trump, "Seyahat ayarlandı. Şu anda elimizde bir tarih ve lokasyon var. Çok yakında bunları açıklayacağız." ifadesini kullandı.

Trump, Kuzey Kore lideri Kim ile ilerleyen haftalarda yapacağı görüşmenin Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış Evi'nde olabileceğini söylemişti.

Trump, açıklamasında, "Görüşme için birçok ülke değerlendiriliyor fakat üçüncü bir ülkeden ziyade, Kuzey Kore-Güney Kore sınırındaki Barış/Özgürlük Evi daha sembolik, önemli ve kalıcı olmaz mı? Sadece soruyorum." ifadelerini kullanmıştı.

- 3 Amerikalı rehinenin durumu

Öte yandan, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşıyla ilgili görüşmelerde ciddi mesafe kaydettiklerini ve yakında güzel haberler vereceklerini aktardı.

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, dünkü açıklamasında Kuzey Kore'nin elinde tuttuğu 3 Amerikan vatandaşını dün serbest bırakmasını beklediklerini açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise henüz serbest bırakılma durumunu teyit edemeyeceklerini, ancak görüşmelerde son aşamaya geldiklerini ve rehinelerin serbest bırakılmasının "iyi niyet göstergesi" olarak önemli olacağını belirtmişti.

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ABD Donald Trump Kim Jong Un Kuzey Kore

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