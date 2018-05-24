HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Trump'tan Kuzey Kore'ye "açık kapı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 20:03 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum" - "Umarım Kuzey Kore ile her şey yoluna girecektir. Mevcut zirvenin gerçekleşmesi veya zirvenin daha sonra yapılması da dahil bu arada her şey olabilir" - "(ABD Savunma Bakanı) General Mattis ve genelkurmay başkanı ile görüştüm; eğer gerekirse ordumuz hazırdır"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal kararının ardından hem yeni bir zirveye açık kapı bıraktı, hem de "gerekirse ordumuz hazır" mesajıyla Kuzey Kore'ye gözdağı verdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, 12 Haziran'da Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapacağı zirveyi neden iptal ettiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

- "Yapıcı diyalog ile yaklaşırsa ben hazırım"

Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğini ifade eden Trump, "Kuzey ve Güneyi ile tüm Kore halkı bir arada barış, refah ve uyum içinde yaşamayı hak ediyor. Bu parlak gelecek ancak nükleer silah tehdidi ortadan kalktığında mümkün olabilir. Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum. Bu süre zarfında ise çok güçlü yaptırımlarımız ve maksimum baskı kampanyamız devam edecektir." diye konuştu.

Singapur zirvesinin iptal edilmesinin ardından yeni bir zirveye de açık kapı bırakan Trump, "Umarım Kuzey Kore ile her şey yoluna girecektir. Mevcut zirvenin gerçekleşmesi veya zirvenin daha sonra yapılması da dahil bu arada her şey olabilir." yorumunu yaptı.

- "Eğer gerekirse ordumuz hazırdır"

Kuzey Kore ile işlerin yolunda gitmemesi durumunda ise hem ABD, hem de Güney Kore ve Japonya'nın askeri olarak hazır olacağına dikkat çeken Trump, şunları söyledi:

"(ABD Savunma Bakanı) General Mattis ve genelkurmay başkanı ile görüştüm, eğer gerekirse ordumuz hazırdır. Güney Kore ve Japonya ile de görüştüm, eğer Kuzey Kore aptalca veya pervasız adımlar atacak olursa onlar da hazırlar ve (askeri bir operasyondan kaynaklı) ortaya çıkacak finansal yükün çoğunu karşılamaya da istekliler."

Kuzey Kore'nin geleceğiyle ilgili olumlu şeylerin olmasını arzu ettiğini belirten Trump, "Olmazsa, biz her zamankinden daha fazla hazırız." sözleriyle Pyongyang yönetimine gözdağı verdi.

- Kim'e "iptal" mektubu

Sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un’a bir mektup yazarak, son açıklamalarındaki “öfke ve açık düşmanlıktan" dolayı 12 Haziran’da Singapur’da yapılması planlanan zirveye katılmayacağını bildirmişti.

Trump ayrıca ikili arasında gelişen diyaloğun önemli olduğunu ve günün birinde Kim ile görüşmek istediğini aktarmış, “Zirve ile ilgili fikrinizi değiştirirseniz beni aramak veya bana yazmak konusunda tereddüt etmeyin.” ifadelerini kullanmıştı.

Kim, geçen hafta ABD’nin Güney Kore ile ortak askeri tatbikat yapmaya başlamasından dolayı Trump’ı, Singapur zirvesine katılmamakla tehdit etmişti. Trump ise dün Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Singapur zirvesinin 12 Haziran'da olmayabileceğini ifade etmişti.

PARTNERAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahıAşkları ilk günkü gibi! Maldivler'de 21. yıl nikahı
Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandıUyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı
Azerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldıAzerbaycan'ın kuruluşunu konu alan fotoğraf sergisi açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Kuzey Kore Singapur

En Çok Okunan Haberler

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Dolardaki düşüşü yerli alım için yabancı ise satım için kullandı

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

Meral Akşener: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

CHP'li Hasan Ramiz Parlar milletvekili adaylığından çekildi

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

Temel Karamollaoğlu reytingde Recep Tayyip Erdoğan’ı geçti

İlginizi Çekebilir

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

Ankara'da barut fabrikasında patlama! Ölü ve yaralılar var

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Uyuşturucu baskınında yakalanan rapci Ezhel tutuklandı

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs - Milli Piyango Süper Loto 553. hafta sonuçları sorgula!

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

AK Partili Aydın Ünal, Cem Küçük'ü bombalayıp, torpil itirafıyla veda etti

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ümit Özdağ'dan Ahmet Maranki'ye sert tepki: Ormanda gömdüğü tek şey yaladığı kemik olabilir

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

Ramazan bayramı ne zaman, kaç gün tatil olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.