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Trump'tan Kuzey Kore'ye "en büyük yaptırım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 22:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump: - "Bugüne kadar ülkemiz tarafından Kuzey Kore'ye getirilmiş en ağır yaptırımları hayata geçiriyoruz. Umuyorum olumlu bir şeyler olur. Bunu göreceğiz, ancak bundan sonra olumlu bir sürecin olmasını umuyoruz" - ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye getirilen yeni yaptırımları açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en geniş yaptırımları getirdiklerini açıkladı.

Trump, Cumhuriyetçi kesimleri bir araya getiren yıllık konferansta yaptığı uzun konuşmanın son bölümünde Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bugüne kadar ülkemiz tarafından Kuzey Kore'ye getirilmiş en ağır yaptırımları hayata geçiriyoruz. Umuyorum olumlu bir şeyler olur. Bunu göreceğiz, ancak bundan sonra olumlu bir sürecin olmasını umuyoruz." dedi.

Konuşmasında yaptırımların detaylarına girmeyen Trump, gerekli kararları aldıklarını ve ilgili kurumların açıklamalarını yaptıklarını söylemekle yetindi.

- Hazine Bakanlığından yaptırım açıklaması

Trump'ın konuştuğu dakikalarda ABD Hazine Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'ye, yaptırımlardan kurtulması için yardım ettikleri gerekçesiyle 1 kişi, 27 kurum veya grup ile 28 gemi olmak üzere toplam 56 hedefin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Söz konusu gemilerin Kuzey Kore, Çin, Singapur, Hong Kong ve Panama gibi ülkelerin bayraklarını taşıdığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de ABD yönetiminin Kuzey Kore'nin "bozucu" faaliyetlerini durdurmak için en güçlü adımlardan birini attığını vurguladı.

Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili sabah saatlerinde Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada, "Bugün Kuzey Kore rejimine yönelik en geniş yaptırımlar dizisini uygulayacağımızı duyuruyorum. Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'yi yaptırımlardan kurtarmaya yardım eden 56 gemi, nakliye şirketi ve ticari şirketi hedef almak suretiyle, rejimin nükleer programını fonladığı gelir ve yakıt kaynaklarına yönelik yeni adımlarını çok yakında açıklayacak." ifadelerine yer verilmişti.

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