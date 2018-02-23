WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı’nda Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki en geniş yaptırımları getirdiklerini açıkladı.

Trump, Cumhuriyetçi kesimleri bir araya getiren yıllık konferansta yaptığı uzun konuşmanın son bölümünde Kuzey Kore yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bugüne kadar ülkemiz tarafından Kuzey Kore'ye getirilmiş en ağır yaptırımları hayata geçiriyoruz. Umuyorum olumlu bir şeyler olur. Bunu göreceğiz, ancak bundan sonra olumlu bir sürecin olmasını umuyoruz." dedi.

Konuşmasında yaptırımların detaylarına girmeyen Trump, gerekli kararları aldıklarını ve ilgili kurumların açıklamalarını yaptıklarını söylemekle yetindi.

- Hazine Bakanlığından yaptırım açıklaması

Trump'ın konuştuğu dakikalarda ABD Hazine Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Kuzey Kore'ye, yaptırımlardan kurtulması için yardım ettikleri gerekçesiyle 1 kişi, 27 kurum veya grup ile 28 gemi olmak üzere toplam 56 hedefin yaptırım listesine alındığı belirtildi.