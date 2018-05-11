HABER

Trump'tan Mahathir'e tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 06:15 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik ettiğini açıkladı

WASHINGTON (AA) - Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Başkan Donald J. Trump, yemin ederek bugün görevine başlayan Malezya'nın yeni Başbakanı Mahathir Muhammed'i tebrik ediyor. Başkan ayrıca rekabetçi ve barışçıl seçim sürecine katıldıkları için tüm Malezya halkını da tebrik ediyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ABD ile Malezya arasındaki ikili ilişkilerin önemine de temas edilirken, ABD-Malezya Kapsamlı Ortaklığının güçlendirilmesi ve hem bölgesel hem de uluslararası meydan okumalara karşı ortak adımlar atılması konusuna da vurgu yapıldı.

Mahathir Muhammed, Malezya Devlet Sarayı'nda dün düzenlenen törende yemin ederek resmi olarak ülkenin 7. başbakanı olmuştu.

Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu! Flaş... Beşar Esad sessizliğini bozdu!
Haspel'den 'işkence yapılmayacak' sözüHaspel'den 'işkence yapılmayacak' sözü
Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Beyaz Saray Malezya

En Çok Okunan Haberler

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Survivor Sahra Işık'tan Ümit Karan için şok sözler 'Lakabı kaptan ama...'

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Hüseyin Gülerce'den öğrencisi Muharrem İnce'ye sert sözler!

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

Melih Gökçek'i kızdıran Muharrem İnce tweet'i

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin bomba anket! Bu pazar seçim olsa kim ne kadar oy alır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Hayvanseverlere ilk imza Meral Akşener’den

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

CHP’li Tuncay Özkan’ın TSK’ya verdiği bellekle FETÖ’ye baskın!

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

ÖYP önergesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.