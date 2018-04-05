HABER

Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 05:02 | Son Güncelleme

ABD İç Güvenlik Bakanı Nielsen: - "Başkan, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına, İç Asayiş Birliklerinin güneybatı sınırlarımıza konuşlandırılmak üzere valilerimizle çalışma talimatı verdi" - Beyaz Saray: - "Güvenli bir sınırın ulusal güvenlik açısından önemine binaen, Kongre harekete geçip yakala-bırak uygulaması dahil sınır güvenliğimizin altını oyan yasal boşlukları kapatıncaya kadar İç Asayiş Birlikleri, valilerle koordinasyon halinde sınırda olacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir talimatname yayımlayacağı bildirildi.

Başkent Washington'da günlerdir tartışma konusu olan Meksika duvarı yapılıncaya kadar sınıra asker yerleştirme konusunda yönetimden ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, "Başkan, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına, İç Asayiş Birliklerinin güneybatı sınırlarımıza konuşlandırılmak üzere valilerimizle çalışma talimatı verdi." dedi.

Nielsen, İç Asayiş askerlerinin bu akşam itibarıyla konuşlandırılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

Diğer taraftan basına açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise sürecin valilerle işletileceğini belirtti.

Bakanlığın henüz asker sayısı konusunda valiliklere herhangi bir talepte bulunmadığını aktaran yetkililer, İç Asayiş Birliklerinin sadece görevlerinin ne olacağının iletildiğini kaydetti.

- Beyaz Saray'dan açıklama

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınır Devriye ekiplerimize hak ettikleri desteği vermek üzere Başkan Trump güney sınırlarına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırma yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı.

Günlük binden fazla kişinin Amerikan sınırlarından yasa dışı bir şekilde geçtiği vurgulanan açıklamada, bu sayının yıllık 300 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenli bir sınırın ulusal güvenlik açısından önemine binaen, Kongre harekete geçip yakala-bırak uygulaması dahil sınır güvenliğimizin altını oyan yasal boşlukları kapatıncaya kadar İç Asayiş Birlikleri, valilerle koordinasyon halinde sınırda olacak." ifadesine yer verildi.

Trump'ın bu kararına ilk destek ise Arizona Valisi Doug Ducey'den geldi.

Ducey, Twitter hesabından, "Arizona, Asayiş Birliklerinin sınıra konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılar. Washington konuyu uzun zamandır ihmal etmişti ve yardım gerekir. Arizona için bu tamamen kamu güvenliği." mesajını paylaştı.

ABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararıABD'den flaş DAEŞ'le mücadele kararı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İç Asayiş Birlikleri Meksika Trump

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Fenerbahçe efsane başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

Özgecan'ın babası Mehmet Aslan: 'Nihat Doğan haftalarca bizi taciz etti'

İlginizi Çekebilir

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Üçlü zirve sonrası liderlerden önemli açıklamalar! Putin Erdoğan'ın yeni teklifini açıkladı!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

Antalya'da yangın! Patlama riskine karşı önlem alındı

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Nisan Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

İşte PKK'nın 'Kara Hapishanesi'

Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Eyüp'te fabrika yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

PKK'ya Amanos şoku! Karayılan'ın çaresizliği telsize yansıdı

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Denizde 'patlıcan' operasyonu

Denizde 'patlıcan' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.