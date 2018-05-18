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Trump’tan NATO üyesi ülkelere savunma harcaması uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - (NATO üyelerinin savunma harcamasını GSYİH’nin yüzde 2’sine çıkarma taahhüdü) Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek” - "Almanya sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve en fazla faydalanan da o. Açıkçası ABD’den çok çok daha fazla (faydalanıyor). Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar” - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Sizin savunma bütçesi konusundaki öncülüğünüz fark yaratmada çok yardımcı oldu"

WASHINGTON (AA) – ABD Başkanı Donald Trump, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkeleri "Onlarla ilgilenilecek.” diyerek uyardı.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katıldığı kabine toplantısında konuştu.

Çoğu NATO ülkelerinin artık savunma harcamalarını NATO taahhütleri kapsamında GSYİH’nin yüzde 2’si seviyesine çıkardığını hatırlatan Trump bazı üye ülkelerin henüz bu taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Bu konuda taahhütlerini yerine getiren 7 NATO üyesi ülkeye teşekkür eden Trump, “Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek.” şeklinde konuştu.

- Almanya’ya özel uyarı

NATO ülkelerinin yüzde 2 olan savunma harcamaları hedefinin düşük olduğunu belirten Trump, “Bu rakam gerçekten yüzde 4 olmalı, yüzde 2 çok düşük bir rakam” dedi.

Almanya’nın savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO içerisindeki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini savunan Trump, bu ülkeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Almanya, sağlaması gereken katkıyı sağlamıyor ve en fazla faydalanan da o. Açıkçası ABD’den çok çok daha fazla (faydalanıyor). Buna ek olarak milyarlarca dolar ödeyerek Rusya’dan devasa miktarda gaz alıyorlar. Dolayısıyla bu bizim daha sonra konuşacağımız bir şeydir.”

- NATO Genel Sekreterinin sözleri

Stoltenberg ise sağında oturduğu Trump’ın NATO üyelerinin savunma harcamaları konusundaki çabasını takdir ettiğini dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Sizin savunma bütçesi konusundaki öncülüğünüz fark yaratmada çok yardımcı oldu. Müttefikleri etkiliyor bu. Çünkü üye ülkeler şimdi savunma harcamalarını yükseltiyor. Hiçbir müttefik bütçelerini kısmıyorlar.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Almanya Jens Stoltenberg NATO Trump

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